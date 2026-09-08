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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD'de ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar, açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından faiz politikasına ilişkin fiyatlamaların nasıl şekilleneceğini yakından izleyecek. Şimdi ise gözler ''ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusunun cevabında...

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ABD'de enflasyon verisinin açıklanacağı tarih ve saat belli olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı da piyasaların takip edeceği diğer önemli gelişme olacak. Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve doğal gaz fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, enerji maliyetlerindeki yükseliş küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları 11 Eylül 2026 Cuma günü saat TSİ 15.30'da açıklanacak. ÜFE verisi ise 10 Eylül 2026 Perşembe günü duyurulacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI ÖNCESİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin azalması ve enerji maliyetlerindeki yükselişin diğer hizmet sektörlerine yayılmasmasıyla birlikte ABD'de enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise ekonomik verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi durumunda bu ay gerçekleştirilecek para politikası toplantısında faizlerin mevcut seviyesinde tutulmasını destekleyebileceğini belirtti.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İstihdam piyasasından gelen son verilerse farklı bir tablo çizdi. ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Haziran ve temmuz aylarına ait tarım dışoı istihdam rakamlarında da yukarı yönlü revizyon yapıldı. İki aya ilişkin toplam istihdamın daha önce açıklanan rakamdan 55 bin kişi daha yüksek olduğu görüldü.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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