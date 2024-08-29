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Antalya'da sıcak hava insanları bunalttı! Sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcaklık ve nem, kent sakinlerini ve tatilcileri serinlemek için deniz kenarına yönlendirdi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece olduğu şehirde, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Gelişmelerin ardından antalya hava durumu merak konusu oldu.

Antalya'da bunaltıcı hava koşulları nedeniyle yerli ve yabancı turistler, soluğu sahillerde aldı.

Antalya'da sıcak hava insanları bunalttı! Sahillerde yoğunluk yaşanıyor - 1. Resim

Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk yaşanırken, sıcaktan bunalan birçok kişi denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimileri ise şezlonglarda ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Ayrıca, su sporları yaparak vakit geçiren tatilciler de dikkat çekti.

Antalya'da sıcak hava insanları bunalttı! Sahillerde yoğunluk yaşanıyor - 2. Resim

Deniz kenarına kamp sandalyeleri kuranlar ve parklardaki palmiye ağaçlarının gölgesine sığınanlar, sıcaklardan korunmanın yollarını aradı. Ancak bazı kent sakinlerinin, tehlikeyi göz ardı ederek yaklaşık 10 metrelik falezlerden denize atladıkları da görüldü.

Antalya'da sıcak hava insanları bunalttı! Sahillerde yoğunluk yaşanıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Anadolu Ajansı
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