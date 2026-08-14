Esenler Erokspor-Sarıyer maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı Esenler Erokspor-Sarıyer karşılaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un iki temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Esenler Erokspor ile Sarıyer kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk haftasını geride bırakan iki İstanbul ekibi, Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. 14 Ağustos Cuma akşamının dikkat çeken 1. Lig karşılaşmalarından biri olan mücadele için yayın programı da belli oldu.

ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Esenler Erokspor-Sarıyer maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor'un 14 Ağustos yayın akışında yer alan karşılaşma saat 21.30'da ekrana gelecek.

ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor-Sarıyer maçı 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak İstanbul derbisine Esenler Erokspor Stadyumu ev sahipliği yapacak. Esenler Erokspor, kendi sahasında Sarıyer'i konuk ederken iki ekip de sezonun henüz başında önemli bir lig sınavına çıkacak. 2026-2027 sezonunun ilk haftasının ardından oynanacak karşılaşmayla birlikte takımlar ligdeki ikinci maçlarını geride bırakacak.

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