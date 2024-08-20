Fatih Terim ismini vermişti! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir, kaç yaşında?

Fatih Terim, "yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davası" kapsamında ilk kez ifade verdi. Terim, ifadesinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Galatasaray Teknik Direktörü iken bir Şampiyonlar Ligi seyahati dönüşünde tanıştığını belirtti. Bu gelişmenin ardından, Hakan Ateş'in kim olduğu ve hangi bankanın genel müdürü olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi! Denizbank ve Hakan Ateş sözleri dikkat çekti

Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi! Denizbank ve Hakan Ateş sözleri dikkat çekti

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörüFatih Terim, Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın adının geçtiği dolandırıcılık davasında ilk kez ifade verdi.

Fatih Terim'in ifadesinde Galatasaray'ın Teknik Direktörlüğü'nü yaptığı dönemde Hakan Ateş ile tanıştığı belirtildi. Ateş'in kendisine “Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam” dediği aktarıldı.

Fatih Terim'in açıklamalarının ardından, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Hakan Ateş'in, hangi bankanın genel müdürü olduğu merak ediliyor. Hakan Ateş'in yaşı, kariyeri ve yaptığı işler kamuoyunun gündeminde yer alırken, Hakan Ateş'in kim olduğu sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, Hakan Ateş hangi bankanın genel müdürü?Hakan Ateş kaç yaşında ve kariyerinde neler yapmıştır?

HAKAN ATEŞ KİMDİR?

Hakan Ateş, 1959 doğumlu olup TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan Ateş, 1986-1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldı.

Bu dönemde Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez şubelerinde şube müdürlüğü yapmış, ayrıca Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemini kurmuş ve 1993 yılında Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ateş'in yönetiminde Deniz Emeklilik'in 256 milyon Euro karşılığında satışı ve Citi Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü’nün devralınması gibi önemli süreçler de gerçekleştirilmiştir.

Hakan Ateş, DenizBank iştirakleri olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Intertech A.Ş. ve DenizBank AG'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmekte olup, 2020 Eylül ayı itibarıyla Emirates NBD Mısır’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne layık görülmüştür.

HAKAN ATEŞ HANGİ BANKANIN GENEL MÜDÜRÜ?

Hakan Ateş, DenizBank'ın Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır ve bankacılık sektöründe önemli başarılara imza atmıştır. 1959 doğumlu olan Hakan Ateş, kariyeri boyunca birçok üst düzey yöneticilik görevini başarıyla sürdürmüştür.

HAKAN ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Denizbank Genel Müdürü olan Hakan Ateş 1959 doğumlu ve şu anda 65 yaşında.

HAKAN ATEŞ HANGİ DİLLERİ BİLİYOR?

2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne layık görülen Hakan Ateş, iki çocuk babası ve iyi derece İngilizce bilmektedir.