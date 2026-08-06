Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen resmi 2026 LGS nakil takvimi çerçevesinde işlemler iki ayrı dönem halinde yürütülecek. İlk nakiller için süreç devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. LGS nakil başvurusu yapacak öğrencilerin ve velilerin işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanması ardından nakil süreci işlemeye başladı. Öğrenciler, nakil başvurusu öncesinde okullarda kalan kontenjanları sistem üzerinden görüntüleyip nakil başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, değerlendirmelerin kısa süre tamamlanması ardından sonuçlar paylaşılacak.

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nakil sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı. Belirlenen takvime göre, LGS 1.nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

İLK YERLEŞTİRME RAPORU PAYLAŞILDI

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından "2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu" yayımlandı.



Rapora göre merkezî sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda bulunan 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322'sine öğrenci yerleşti.



Geçen yıl ortaöğretim kurumlarında yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı yüzde 76,48'e yükselirken, ilk yerleştirme sonucunda toplam 296 bin 292 kontenjan boş kaldı.



Toplam 198 bin 905 kontenjanı bulunan merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti. İlk yerleştirmede bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda ise ilk yerleştirmeye göre 1 milyon 60 bin 709 olan kontenjana 772 bin 849 kişi yerleşti. Bu okullarda doluluk oranı yüzde 72,86'ya ulaştı.

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