Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı nerede, neden yok?

Hafta içi her gün canlı yayınlanan ve Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta, Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Ancak programın eski sunucularından Nur Tuğba Namlı'nın neden programa veda ettiği ve yeni sunucu Ferda Yıldırım hakkında merak edilenler gündemde.

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK?

Programın önceki sunucularından Nur Tuğba Namlı, izleyicilerin merakla sorduğu bir konu haline geldi. Namlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla programa veda ettiğini açıkladı. 4,5 yıl süren Kanal D ekranlarındaki görevine son verdiğini belirten Namlı, Hakan Ural ile 7 yıl süren iş birliğini ve ayrılığın zor olduğunu ifade etti.

FERDA YILDIRIM KİMDİR?

Neler Oluyor Hayatta'nın yeni sunucusu Ferda Yıldırım, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Fransızca Öğretmenliği diplomasına sahip olan Yıldırım, Ankara İletişim Fakültesi'nden Spikerlik ve Metin Yazarlığı sertifikası da aldı.

Kariyerine radyo kanallarında başlayan Yıldırım, 1999 yılında Kanal D ile televizyonculuk kariyerine adım attı. Kanal D'nin ana haber bültenini sunduktan sonra Habertürk ve Cine5 gibi kanallarda da görev aldı. Beyaz TV'de 10 yıl süreyle ana haber sunuculuğu yapan Yıldırım, "Her Açıdan" adlı programıyla "Yılın Güncel Programı Medya Oskarı" ödülüne layık görüldü. 2021'de Beyaz TV'den ayrıldı ve 2018'de iş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile evlendi.