Niğde - Pozantı otoyolunda toprak kayması! Tünel geçişinde ulaşım kısa süreli aksadı

Niğde Valiliği, yoğun yağışlar ve meydana gelen toprak kayması sebebiyle Ankara ve Adana yönlerinde geçici ulaşım aksaklıkları yaşandığını bildirdi. Valilik, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bu aksaklıkların kısa sürede giderildiğini duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15 civarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Kırkgeçit 4 Tüneli'nde Ankara ve Adana yönlerinde geçici ulaşım aksaklıkları yaşandığını duyurdu. Yoğun yağışların etkisiyle gerçekleşen olay, tünelin Ankara istikameti girişinde ve Adana istikameti çıkışında toprak kaymalarına yol açtı.

Karayolları Eminlik Otoyol İşletme Şefliği ekipleri, toprak kaymasının ardından hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu, saat 16.45 itibarıyla Adana istikameti 3 şerit olarak trafiğe açıldı. Ankara istikameti ise saat 17.00 civarında 3 numaralı şeritten tek şerit olarak trafiğe açılabildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu saat 19.20 itibarıyla Ankara yönünde de üç şeritli trafik akışı normale döndü" ifadelerine yer verildi.

Niğde Valiliğince gündüz saatlerinde yapılan meteorolojik uyarıda, sağanak yağmur ve olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları ve sürücüleri muhtemel olumsuzluklara karşı uyarmış, dikkatli ve tedbirli olmalarını istenmişti.