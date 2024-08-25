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Onikişubat kırsalında zarara uğrayan yollar trafiğe açılıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Onikişubat kırsalında zarara uğrayan yollar trafiğe açılıyor!

Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını başlattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel ve Hacıbudak Mahallelerinde heyelandan dolayı kapanan yollara anında müdahale ederek yerleşim yerlerinin ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Onikişubat kırsalında zarara uğrayan yollar trafiğe açılıyor! - 1. Resim

Dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın olumsuz etkisini en aza indirmek için onlarca araç ve personelle şehir merkezinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Sarıgüzel ve Hacıbudak’ta heyelandan dolayı kapanan yollara da anında müdahale etti.

Onikişubat kırsalında zarara uğrayan yollar trafiğe açılıyor! - 2. Resim

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarla, kapanan yolların kısa süre içerisinde açılarak yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Onikişubat kırsalında zarara uğrayan yollar trafiğe açılıyor! - 3. Resim


Belediyeden yapılan açıklamada, sağanak yağışın getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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