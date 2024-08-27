Wojciech Szczesny 34 yaşında eldivenlerini asmaya karar verdi! Futbolu neden bıraktı?

Juventus'un tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny, futbol dünyasına sürpriz bir kararla veda etti. 34 yaşındaki Polonyalı kaleci, Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbol kariyerini noktaladığını resmen açıkladı.

Futbolseverleri şaşırtan bu karar, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Uzun yıllar boyunca Juventus formasıyla önemli başarılara imza atan Wojciech Szczesny, kariyerine nokta koyma kararı aldı. Szczesny, Juventus'ta geçirdiği başarılı yılların ardından, futbol sahalarına veda etme zamanının geldiğini belirtti.

WOJCİECH SZCZESNY'NİN KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Wojciech Szczesny, kariyerinde Arsenal, Brentford ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giydi. Ancak özellikle Juventus'ta geçirdiği yıllarla futbol dünyasında tanınan bir isim haline geldi. Juventus'ta sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Szczesny, futbol kariyerine Juventus'ta veda etti.

Bu kararını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu:

"Arsenal'e katılmak için 2006 yılının Haziran ayında memleketim Varşova'dan tek bir hayalle ayrıldım - futboldan para kazanmak.

Bunun hayat boyu sürecek bir yolculuğun başlangıcı olacağını bilmiyordum. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynayacağımı ve ülkemi 84 kez temsil edeceğimi çok az biliyordum. Sadece bu oyunla hayatımı kazanmakla kalmayacağımı, aynı zamanda bu oyunun tüm hayatım haline geleceğini de çok az biliyordum. Sadece hayallerimi gerçekleştirmekle kalmadım, hayal gücümün bile beni götürmeye cesaret edemeyeceği yerlere ulaştım.

Kendimi hiç aşağılık hissetmeden tarihin en iyi oyuncularıyla en üst düzeyde oynadım. Ömür boyu sürecek arkadaşlar edindim, unutulmaz anılar yaşadım ve hayatımda inanılmaz bir etki katan insanlarla tanıştım. Sahip olduğum ve olduğum her şeyi güzel futbol oyununa borçluyum...

Ama aynı zamanda oyuna her şeyimi verdim. Oyuna hayatımın 18 yılını verdim, her gün, bahanesiz. Bugün, vücudum hala zorluklara hazır hissetse de, kalbim artık orada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme - muhteşem eşim Marina ve iki güzel çocuğumuz Liam ve Noelia'ya - vermenin zamanı geldiğini hissediyorum.

Bu nedenle profesyonel futboldan emekli olmaya karar verdim. Bir yolculuğun sonu, düşünme ve şükretme zamanıdır. Bu noktada teşekkür etmem gereken pek çok insan var ama her birine kişisel olarak teşekkür etmeye çalışacağım. Ancak sizlere, yani hayranlarıma bu yolculukta benimle birlikte olduğunuz için özel bir teşekkür borçluyum. Desteğiniz ve eleştirileriniz için, sevginiz ve nefretiniz için, futbolun en güzel ve romantik parçası olduğunuz için. Siz olmasaydınız bunların hiçbir anlamı olmazdı! Teşekkür ederim!

Şimdi, her hikâyenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini sadece zaman gösterecek. Ancak son 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkânsız olmadığıdır ve inanın bana, BÜYÜK hayaller kuracağım!"