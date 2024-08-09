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Haberler > Kültür - Sanat > ABD’de “pornografik” kitap yasağı! 13 eser okullara sokulmayacak

ABD’de “pornografik” kitap yasağı! 13 eser okullara sokulmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD’de “pornografik” kitap yasağı! 13 eser okullara sokulmayacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Utah eyaleti, aralarında Booker ödüllü Margaret Atwood’un da olduğu yazarlar tarafından kaleme alınan 13 kitabın kamu okullarına sokulmasını yasakladı. Eyalette alınan Meclis kararında söz konusu eserlerin sınıflardan ve kütüphanelerden kaldırılmasını istendi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - ABD’nin Utah eyaleti, aralarında Booker ödüllü Margaret Atwood’un da olduğu yazarlar tarafından kaleme alınan 13 kitabın kamu okullarına sokulmasını yasakladı. Eyalette alınan Meclis kararında söz konusu eserlerin sınıflardan ve kütüphanelerden kaldırılmasını istendi. Amerikalı yetkililer kitapların “pornografik” ve “uygunsuz” olmalarını yasağa gerekçe olarak gösterdi. Ancak ülkedeki bazı edebiyat örgütleri yasağa karşı kampanya başlattı. PEN America’dan yapılan açıklamada ise eyalette yasaklı kitap sayısının giderek artacağı iddia edildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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