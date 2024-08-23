Kurumsallaşmanın yol haritası... Aile şirketlerinde halka arzın rolünü Dr. Mahmut Özgün anlattı

İlk kitabı "Aile Şirketlerinde Taht Oyunları"'nı okuyucularıyla buluşturan Dr. Mahmut Özgün, aile şirketlerinin halka arzıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Mahmut Özgün, yeni kitabı "Aile Şirketlerinde Taht Oyunları" ile okuyucularını aile şirketlerinde kurumsallaşmanın dinamikleri ve halka arz süreçlerinin şirketlerin sürdürülebilirliğine katkıları üzerine düşündürüyor.

Nobel Bilimsel Eserler tarafından basılan kitap, aile şirketlerinin halka arz yoluyla kurumsallaşma süreçlerini nasıl hızlandırabileceğini ve bu adımın şirketlerin uzun ömürlü olmasına nasıl katkı sağladığını ele alıyor.

Dr. Özgün, kitabıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Halka arz, aile şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkıda bulunuyor? Kurumsallık şirketlerin ömrünü uzatıyor mu?

Halka arz, şirketlerin hisselerini yatırımcılara satarak sermaye elde etme sürecidir. Şirketler, halka arz ile finansman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, şeffaflık, kâr payı dağıtımı, bilanço, özel durum açıklamaları gibi çeşitli esaslar ve zorunluluklar karşılığında finansman kaynağı, kurumsal yönetim, marka bilinirliği, yüksek kredibilite, likidite, kurumsallaşma vb. önemli avantajları beraberinde getiriyor. Aile şirketlerinin halka açılmasının diğer önemli bir gerekçesi de hissedarlara sermaye artırarak mevcut hisselerinden çıkış imkânı sunmasıdır. Şirket ortaklarının ya da yatırımcıların sahip oldukları payların satışı yoluyla çıkış yapmaları açısından halka arz, önemli seçenekler arasında yer alıyor. Halka arz ile kurumsallaşma sürecini hızlandıran aile şirketleri, böylelikle kalıcı ve uzun ömürlü işletme olma yolunda hızla ve güvenle ilerlerken, kurucunun vefatı sonrasında da yok olmaktan kurtulurlar.

Aile şirketlerinin mevcut finansal durumu ve büyüme potansiyeli halka arz için yeterince güçlü mü?

Halka arz kararı için temel motivasyon, özel şirketlerin büyümesini hızlandıracak fonlara erişimini sağlamaktır. Şirketin kurumsallaşması, finansal ve mali raporların uluslararası standartlara kavuşması, şirket/marka bilinirliği, işveren çekiciliğinin artması, büyüme potansiyeli ve şirket değerini yükseltmesi, özkaynağın güçlendirilmesi halka arzlar ile elde edilebilecek kazanımlar arasında yer alıyor. Ayrıca halka arz; aile şirketlerinin denetime tabi olması sonucunda kurumsallaşma, hesap verebilirlik, anlamında da katkı sağlamaktadır.

Halka arz sonrası aile şirketin kontrolü ve yönetimi ne şekilde değişecek?

Şirketlerin paylarını halka arz etmeleri ve Borsada işlem görmeye başlamaları SPK ve Borsa İstanbul’un incelemelerini içeren bir süreç dahilinde gerçekleşmektedir. Ayrıca şirketler işlem görmeye başladıktan sonra finansal tablolarını belirli dönemlerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirmekte, ortaklarını ve kamuyu düzenli olarak bilgilendirmekte, SPK ve Borsa İstanbul'un sürekli denetimine tabi olmaktadırlar.

Halka açılmak ile şirketler, sermaye piyasası disiplini içerisinde mali ve diğer önemli bilgilerini kamuya duyurarak, düzenli ve zamanında raporlamalar yaparak, yatırımcıların ve ortaklarının denetim ve gözetimine girerek, daha hızlı bir şekilde kurumsallaşma sürecine girebilmekte ve kurumsal yönetim ilkelerini daha kısa sürede içselleştirebilmektedirler. Şirket yapısının kurumsallaşması, şirketin organizasyonunun güçlenmesi, başarısının ve sürekliliğinin kurucu ortak grubundan veya kurucu aileden bağımsızlaşmasına önemli katkılar yapmaktadır. Halka arz ile kurumsallaşma sürecini hızlandıran aile şirketleri, böylelikle kalıcı ve uzun ömürlü işletmeye yolunda ilerlerler. Kurucunun vefatından sonra yok olmaktan kurtulurlar.