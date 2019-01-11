Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern Sinema’da dün başlayan “Oscar’ın Yabancıları” adlı program 87 ülkenin adaylarından öne çıkan filmleri ihtiva ediyor. 27 Ocak’a kadar devam edecek faaliyette, dünya festivallerinde hit olmuş farklı ideolojilerden filmler gösterime sunuluyor. Programda gösterilecek eserler arasında Lee Chang-Dong’un, Haruki Murakami’nin hikâyesinden adapte ettiği şiirsel ve esrarengiz filmi “Şüphe”, yine Cannes’da Jüri Ödülü kazanan, Lübnan’ın adayı Nadine Labaki imzalı “Kefernahum” ve Ukrayna’nın adayı Sergei Loznitsa’nın Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan filmi “Donbass” da yer alıyor.