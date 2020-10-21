Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Vişegrad Düşleri” başlıklı program, yarın başlayarak 1 Kasım’a kadar İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşecek. Dokuz filmin gösterileceği programda, Holokost ve komünizm dâhil geçmişten bugüne düş kırıklıkları ile günümüz toplumlarının karmaşası, farklı hikâyeler üzerinden ortaya konacak. Programda yer alan Polonya sinemasından iki yeni filmin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Terapiye katılan bir grup insanın hayatlarından kesitlere odaklanan “Kaybedecek Bir Şey Yok” ve Polonya’nın Çar Rusyası’ndan kurtuluş mücadelesi üzerine bir hikâyeye sunan “Lejyonlar” programda ilk gösterim yapacak.