Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

10 yeni eserin ortaya çıkarılacağı proje çerçevesinde Ceyda Aşar’ın “Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah”, Gökhan Erarslan’ın “Nuh’un Gemisini Aramak”, Şamil Yılmaz’ın “Haset”, Ülkü Oktay’ın “Fikri’nin Vişne Bahçesi” ve Zeynep Kaçar’ın “Şirket” isimli oyunları desteğe değer bulundu. Seçilen beş oyuna ek olarak, seçici kurul tarafından belirlenen beş oyun yazarı da proje çerçevesinde sahnelenecek oyunlarının yazımını tamamladı. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas “Türkiye’deki tiyatro tarihinde böylesine güçlü kurumların bir araya gelmesi gerçekten bir ilk. Bu proje, pek çok oyun yazarı, yönetmen ve oyuncuya mesleklerini icra edebilmeleri için fırsat sunmuş olacak” diye konuştu.