Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şehir Tiyatrolarının repertuvarındaki dört yeni oyununun sesli betimlenmiş kaydı, İBB Sesli Kütüphane’ye kazandırılarak görme engellilerin erişimine açıldı. Bu çerçevede “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi”, “Hayat Der Gülümserim”, “Kısraklı Kadın” ve “Rüya” oyunları İBB Sesli Kütüphane’de yer aldı. 1997 yılında kurulan Sesli Kütüphane, çok sayıda görme engelliye hizmet veriyor. Kütüphane kayıtlarında bulunan her türden kitap, yüzlerce gönüllü tarafından engelli üyelerin ihtiyaçlarına göre seslendiriliyor. Eyüpsultan'da yer alan Sesli Kütüphane’nin kayıt kabinlerinde gönüllülerin okudukları kitaplar, sesli kütüphane mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden, ses dosyası olarak görme engellilere ulaştırılıyor.

Nedim Saban: Taklitçilik tiyatrodaki hazinemizi yok etti Usta oyuncu Nedim Saban, tiyatrodaki Batı taklitçiliğinden dert yandı.