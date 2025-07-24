47 yaşında ama 30 gibi! Oyuncu Atılay Uluışık'ın son hali şaşkınlık oluşturdu

90'lı yılların efsane dizisi ‘Bizimkiler'de Ali karakteriyle hafızalara kazınan Atılay Uluışık’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya takipçileri “Adam zaman geçtikçe gençleşmiş” gibi yorumlar yaptı.

1989-2002 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi “Bizimkiler” aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

Efsane dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Mehmet Akan, Ercan Yazgan ve Aykut Oray gibi isimler yer alıyordu.

ÜNLÜ İSMİN SON HALİ İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Dizide genç oyuncu olarak karşımıza çıkan Atılay Uluışık ise bugün 47 yaşında. Sosyal medya hesabında zaman zaman paylaşımlarda bulunan ünlü ismin son hali, bir sosyal medya sayfasında yeniden gündeme geldi.

Paylaşımın ardından kullanıcılar, "Çok gençleşmiş", "İnsan hiç mi yaşlanmaz?" gibi yorumlar yaptı.