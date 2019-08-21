Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye, yeni sezonda da ekranlarda... Jüri üyeleri arasından Hazer Amani'nin ayrılmasıyla birlikte gözler diğer jüri üyelerine çevrildi. Fakat Acun Ilıcalı, Amani haricindeki jüri üyeleri ile devam kararı aldı. Bunun akabinde programın takipçileri jüri üyeleriyle ilgili bilgileri merakla araştırmaya başladı. Programa İtalyan asıllı Şef Danilo Zanna dahil oldu. Zanna MasterChef severlerce merakla takip edilmeye başlandı. İlgiyle takip edilen jüri üyelerinden biri de Şef Somer Sivrioğlu oldu. Programın izleyenleri sık sık internette "Somer Sivrioğlu kimdir? | MasterChef Şef Somer nereli, kaç yaşında?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. Peki kim bu Şef Somer Sivrioğlu? İşte Somer Sivrioğlu kimdir? | MasterChef Şef Somer nereli, kaç yaşında? sorularıyla ilgili detaylar...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR? | MASTERCHEF ŞEF SOMER NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Aslı Sencer ile olan evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.

Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesi’nden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü