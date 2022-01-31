Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Barış Manço şarkılarının yanı sıra, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurdu. Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek ismi bambaşka çıktı. Günümüzde hala söylediği şarkılar ile büyük küçük herkesin dinlediği sanatçı Barış Manço’nun asıl adını oğlu Doğukan Manço yıllar sonra açıkladı.

‘TOSUN YUSUF’ ADINI KİMLİĞİNDEN SİLDİRDİ

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, babasının gerçek isminin başında, "Tosun Yusuf" adının bulunduğunu, bu ön adın daha sonra ilkokula başlayacağı sırada nüfustan silindiğini şu sözlerle anlattı:

“2. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya gelmiş, gündeme yönelik olarak ‘Savaş' ismi konulmuş Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğmuş. Babamın ilk ismi ‘Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam dünyaya gelmiş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf' adı eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara babamın ismi ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken, okulda dalga geçmesinler diye nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar.”

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konserlerle adından söz ettiren ve 7'den 77'ye milyonların sevgisini kazanan ünlü sanatçı, 1 Şubat 1999'da İstanbul Kadıköy'de bulunan evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.