Türkiye Gazetesi

Alişan ve Buse Varol çiftinin evliliklerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı kesinleşti. Haberi, ikiliye en yakın kaynaklar da doğruladı. Çift, yasal işlemleri gizlilik içinde başlattı. İki isim de kendi avukatıyla konuşarak dilekçe verdi.

ÖNCESİNDE NE OLMUŞTU?

Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz, geçtiğimiz hafta sonu 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan ise aile arasında bir kutlama yapmıştı. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık haberlerini beraberinde getirmişti.

Çiftin Eliz ve Burak adında iki çocukları bulunuyor.

Kızlarının doğum gününü ayrı yerlerde kutlayan çift, ayrılık dedikoduları için peş peşe açıklama yapmıştı.

Alişan, “Benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in 1. yaşını göremedi. Buse'nin düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu. Erkeklerin katılmadığı bir partiydi o yüzden gitmedim” dedi.

Buse Varol ise dikkat çeken ifadeler kullanarak şöyle konuşmuştu:

“Kızım Eliz’in doğum günü partisini Alişan düzenledi. Son ana kadar Selçuk’un eşi Merve de gelecekti. Merve ve çocukları gelmekten vazgeçtiler. Saygı duyuyorum. Ne Merve ne de kızlarını asla sorun yapmadım. Suzan anneyle de bir sorunumuz yok. Alişan’ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelmeyecek.”

2018 yılında nikah masasına oturan çiftin 2019 yılında oğulları Burak dünyaya gelmişti. Sosyal medya paylaşımları ile birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, ikinci çocukları Eliz'i 2021 yılında kucaklarına almıştı.

Buse Varol sessizliğini bozdu: Kimse beni evdeki doğum gününe çağırmadı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz 1 yaşına girdi. Çift kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Herkesin dikkatini çeken bu durum ile ilgili Buse Varol sessizliğini bozarak “Beni kimse evdeki doğum gününe davet etmedi” dedi.

Ünlü çiftin evliliğinde büyük kriz: Buse Varol boşanmak için adım attı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz geçtiğimiz gün 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan ise aile arasında bir kutlama yapmıştı. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık haberlerini beraberinde getirmişti. Ünlü sunucu Bircan Bali ise programında Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiğini iddia etti.