Türkiye Gazetesi

Kolpaçino ve Ezel gibi birçok önemli projede rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, dün Şişli’deki mahallesinde yürürken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü oyuncu hayata gözlerini yumdu. Ekranların sevilen oyuncusu için aile yakınları ve sevenlerinin katılımıyla bugün bir tören düzenlendi. Törene Elmalıpınar’ın birkaç oyuncu dostu da katıldı. Elmalıpınar’ın oyuncu dostları camianın vefasızlığına sitem ederken, Kolpaçino kadrosundan yalnızca iki kişinin törene geldiği görüldü.

“KEŞKE HAKKINI YEMESELERDİ”

Hüseyin Elmalıpınar’ın hak ettiğini alamadığını, hakkının yenildiğini söyleyerek sitemde bulunan oyuncu Abidin Yerebakan, “Hüseyin Elmalıpınar, Türkiye’de ender yetişen, doğru aktörlerden biriydi. Her şeyden önce doğru, mükemmel bir insandı. Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi. Birçok işte parasını alamadığını, mağdur edildiğini biliyorum. Küçücük bir rolü bile çok büyük bir hale getirebilen bir oyuncuydu ama hiçbir zaman hak ettiğini alamadı, vermediler. O da meseleye insanlık açısından baktı. Ben olsam bir kuruş bile bırakmam ama o öyle değildi. O, mahşerde hesap sorulacağına inananlardandı. Bu şekilde ahirete intikal eden bütün sanatçı abilerimize, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“O DA ERKEN GİDENLERDEN OLDU”

Elmalıpınar’ın oyuncu dostlarından Ahmet Talay, “Rabbin rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan Allah onu cennetin yolculuğuna kabul eder İnşallah. Yaşantımız boyunca güzellikler hep bizi helak eder. Sonunun ölüm olduğunu düşündüğü için hayatında varoluş ve ölüm arasındaki yaşantısında Hüseyin kardeşimiz ile epey bir süre beraber görüntü verdik. O da erken gidenlerden oldu. Allah’tan bu dünyadaki yaşantısında olduğu gibi öbür dünyadaki yaşantısını da güzelleştirmesini, cennete yolculuğunu nail eylemesini isteriz” şeklinde konuştu.

“BİZE YAKIŞAN BU ÖNEMLİ GÜNDE ONUN YANINDA OLMAK”

Sektördeki vefasızlığa sitemde bulunan Volkan Başaran ise “Çok değerli bir ağabeyimizdi. Bize de yakışan eş ve dostları olarak bu önemli günde onun yanında olmak. İnşallah oyuncu arkadaşları ve o medya kuruluşundaki değerli patronları da burada görmek isteriz. Çünkü insanlar hayattayken onların yanında olmak önemli olduğu kadar bu acı günlerinde de onlara sahip çıkmak lazım. Son görevimizi yapmaya geldik. Rabbim tüm ölmüşlerimize ve kendisine tekrardan rahmet etsin. Tüm sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Sizlere de geldiğiniz, unutmadığınız ve unutturmadığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK İNCE RUHLU BİR KİŞİLİĞİ VARDI”

Hüseyin Elmalıpınar’ın çok ince ruhlu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Mekin Sezer de, “Diyecek çok bir şey yok. TRT’de Hüseyin Ağabey ile beraber çalışmıştık. Çok ince ruhlu, çocuk kalbini hepimize gösteren bir kişiliği vardı. Başımız sağ olsun. Bunca insan, bunca kalabalık burada onun için toplandı. Üzgünüz” dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar’ın cenazesi, Okmeydanı Hacı Bektaş-i Veli Cemevinde gerçekleştirilen törenin ardından, defnedilmek üzere Ankara’ya doğru yola çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.