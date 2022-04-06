Türkiye Gazetesi

Dağ filminde Oğuz karakteriyle izleyiciyle buluşan Çağlar Ertuğrul, Teşkilat’ta Serdar karakterini canlandırıyor. Ertuğrul, Dağ ve Teşkilat’ın yanı sıra Afilli Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Yanımda Kal gibi birçok başarılı yapımda yer aldı.

TEŞKİLAT’TA ÇAĞLAR’INDAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Son olarak rol aldığı Teşkilat dizisinde MİT’in gözde elemanlarından biri olan Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan Çağlar Ertuğrul, son paylaşımıyla beğeni toplandı.

“HIZLI İFTAR MENÜSÜ”

Setteki yoğun temposunda sağlıklı beslenme ve sporuna da önem veren oyuncu önceki gün sosyal medya hesabından yaklaşan iftar saatinde yaptığı 'Hızlı iftar' menüsü paylaşımıyla güldürdü.

Oyuncunun paylaşımına hızlı iftar menüsü; "sıcacık pide içine pastırma, kaşar ve domates" ifadesini yazdı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu.2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanışmıştır. Üniversite hayatının ardından oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Dağ isimli filmde yaşadı. Buradaki performansının ardından birçok dizi ve film projesinde yer alan Çağlar Ertuğrul son olarak Teşkilat dizisinde Serdar karakterini canlandırıyor.

Mete Başkan’dan Teşkilat’a veda paylaşımı: Yeni projelerde görüşmek üzere Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat’ta Mete Başkan karakterini başarıyla canlandıran Mesut Akusta, Yıldırım tarafından vurularak diziden ayrıldı. Teşkilat’ta Mete Başkan’ın vurulmasıyla izleyiciler adeta şok yaşadı. Diziden ayrılan ünlü oyuncu Mesut Akusta ise Instagram hesabından paylaşım yaparak ekip arkadaşlarına teşekkür ederek veda paylaşımında bulundu.