Sosyal medyada “Yakışıklı Mısırcı” olarak ünlenen Alper Temel, kendine özgü tarzı ve renkli kişiliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısır tezgahında çekilen görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çeken Temel, bu kez yeni motosikletiyle objektiflere takıldı.

Sempatik tavırları ve mısır tezgahındaki doğal halleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alper Temel, yeni aldığı BMW S1000RR marka motosikletiyle yollarda görüntülendi. Motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada kendisini fark eden hayranları, Temel’in yanına gelerek sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü mısırcının ise hayranlarının ilgisi karşısında verdiği cevap dikkat çekti.

Mısırcı Alper Temel yeni motosikletiyle ortaya çıktı! Hayranları peşine düştü

HAYRANLARI YOLDA DURDURDU

Alper Temel, yeni motosikletiyle gezintiye çıktığı sırada kendisini tanıyan hayranları tarafından durduruldu. Temel’in yanına gelen kişiler, sosyal medyadan takip ettikleri “Yakışıklı Mısırcı” ile sohbet etmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

TEZGAHIN YERİNİ TARİF ETTİ

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Alper Temel, kendisiyle buluşmak isteyenleri mısır tezgahına davet etti. Ünlü fenomen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tezgahının yerini tarif etti.

1,5 MİLYON TL’LİK YENİ MOTOSİKLET

Alper Temel’in yeni motosikleti de en az hayranlarının ilgisi kadar dikkat çekti. Sosyal medyada “Yakışıklı Mısırcı” lakabıyla tanınan Temel’in, piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu belirtilen BMW S1000RR model motosikleti satın aldığı görüldü.

Mısırcı Alper Temel yeni motosikletiyle ortaya çıktı! Hayranları peşine düştü

Yeni motosikletiyle yollara çıkan Temel, sportif görünümü ve tarzıyla da göze çarptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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