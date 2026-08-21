BTB Tours, Dubai Department of Economy and Tourism (DET) iş birliğiyle 1–4 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen turizm profesyonellerini Dubai’de bir araya getirecek. Dubai’nin turizmdeki yeni döneminin, Türkiye pazarı için sunduğu fırsatların ve iki ülke arasındaki turizm trafiğinin değerlendirileceği buluşmada, sektör temsilcileri yeni iş birlikleri için de bir araya gelecek.

Dubai turizmde rekorların ardından yeni döneme hazırlanırken, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkiler de büyümeyi sürdürüyor. İki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2025 yılında 45,2 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artarken, Türkiye BAE’nin beşinci büyük petrol dışı ticaret ortağı konumuna yükseldi. Bu ekonomik hareketliliğin önemli başlıklarından biri olan turizmde ise gözler Dubai’nin yeni dönem stratejilerine çevrildi.

Dubai, 2025 yılında 19,59 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayarak üst üste üçüncü kez yıllık ziyaretçi rekoru kırdı. Aynı dönemde otel doluluk oranı yüzde 80,7’ye ulaşırken, Dubai International Airport (DXB) 95,2 milyon yolcu ile tarihinin en yüksek yıllık trafiğini gördü. Türkiye bağlantılı yolcu trafiğinin yüzde 6,7 artarak 2,2 milyona ulaşması da iki pazar arasındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu. Bu tablo, Türkiye turizm sektörü açısından Dubai’yi yalnızca bir tatil destinasyonu olmaktan çıkararak iş, etkinlik, konaklama, havacılık ve farklı turizm ürünleri açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir pazar haline getiriyor. BTB Tours da bu kapsamda Türkiye’nin turizm profesyonellerini Dubai’de bir araya getirerek destinasyonun yeni dönemini ve Türkiye pazarı açısından oluşabilecek fırsatları sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirmeye hazırlanıyor.

Dubai’ye “Geri Dönüyoruz”: Türkiye turizmi Dubai’nin yeni dönemini konuşacak

DUBAİ REKOR TAZELEDİ

Dubai, 2025 yılında 19,59 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayarak 2024’e göre yüzde 5 büyüdü ve üst üste üçüncü kez yıllık ziyaretçi rekoru kırdı. Aralık 2025’te ise şehir tarihinde ilk kez tek bir ayda 2 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçiye ulaştı. Otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 80,7’ye yükselirken, otellerde gerçekleşen geceleme sayısı da yüzde 4 artarak 44,85 milyona çıktı. Dubai International Airport (DXB) da 2025’i rekorla kapattı. Havalimanı yıl boyunca 95,2 milyon yolcu ağırlayarak tarihinin en yüksek yıllık trafiğine ulaştı. Türkiye, yüzde 6,7 artışla 2,2 milyon yolcu trafiğine ulaşarak DXB’nin önemli pazarları arasında yer aldı. Havalimanı 2025 sonunda 110 ülkede 291 destinasyona, 108 uluslararası havayoluyla bağlantı sağlıyordu.

“DUBAİ YENİDEN HAREKETLENİYOR”

BTB Tours Yönetim Kurulu Başkanı Salih Gözcü, Dubai’deki hareketliliğin Türkiye turizm sektörü açısından yakından takip edilmesi gereken bir döneme işaret ettiğini belirterek, “Dubai’nin yeniden hareketlendiğini görüyoruz. Bizim açımızdan önemli olan bu hareketliliği sadece rakamlar üzerinden değil, destinasyonun önümüzdeki dönemde nereye gittiği üzerinden değerlendirmek. Türkiye’nin turizm profesyonellerini Dubai’de bir araya getirerek gelişmeleri yerinde konuşmak istiyoruz” dedi.

Dubai’nin Türkiye pazarı açısından güçlü bir destinasyon olmayı sürdürdüğünü ifade eden Gözcü, destinasyonun farklı seyahat beklentilerine cevap verebilmesinin önemli bir avantaj olduğunu söyledi. “Dubai’nin Türkiye açısından öne çıkan taraflarından biri ulaşım kolaylığı ve güçlü hava bağlantıları. Bunun yanında yılın önemli bölümünde elverişli hava koşulları, farklı segmentlere hitap eden konaklama seçenekleri ve turizm ürünlerindeki çeşitlilik de destinasyonu güçlü kılıyor. Dubai artık sadece deniz, güneş ve alışveriş için tercih edilen bir yer değil; gastronomi, eğlence, kültür, lüks turizm, kongre ve etkinlik turizmi gibi alanlarda da sürekli gelişen bir yapıya sahip.”

Dubai’ye “Geri Dönüyoruz”: Türkiye turizmi Dubai’nin yeni dönemini konuşacak

TÜRKİYE PAZARI İÇİN YENİ FIRSATLAR

Dubai’nin turizmdeki büyümesi tatil turizmiyle sınırlı kalmıyor. Şehir, iş ve etkinlik turizminde de konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Dubai Business Events, 2025 yılında 2029’a kadar gerçekleştirilecek kongre, toplantı ve teşvik programları için 504 başarılı teklif aldı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 15 artış anlamına geliyor. Dubai Department of Economy and Tourism tarafından 3 Haziran 2026’da Dubai Opera’da düzenlenen City Briefing toplantısında turizm, havacılık, konaklama, perakende ve etkinlik sektörlerinden 1.700’ün üzerinde sektör temsilcisi bir araya geldi. Toplantıda sektörün 2026’nın ikinci yarısına ilişkin beklentileri ve Dubai’nin uzun vadeli turizm vizyonu değerlendirildi. Salih Gözcü, Türkiye ile Dubai arasındaki turizm ilişkisinin yeni dönemde farklı alanlarda gelişebileceğini belirterek, “Türkiye’den Dubai’ye olan ilgi zaten güçlü. Bundan sonraki dönemde önemli olan, bu trafiği daha fazla iş birliğine ve farklı turizm ürünlerine dönüştürebilmek. Türkiye’deki acenteler ve turizm profesyonelleri açısından Dubai’nin sunduğu fırsatları yerinde görmek önemli. Bizim organizasyonumuzun temel amacı da bu buluşmayı sağlamak” dedi.

“GERİ DÖNÜYORUZ”

BTB Tours’un Dubai ile ilişkisi şirketin kuruluşuna kadar uzanıyor. 2016 yılında Dubai’de kurulan şirket, geçen 10 yılda farklı pazarlarda büyüyerek bugün 30 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir turizm şirketine dönüştü. Türkiye’den Mısır, Katar, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas başta olmak üzere farklı destinasyonlara yönelik operasyonlar gerçekleştiren BTB Tours, geniş operasyon ağı ve iş ortaklıklarıyla uluslararası turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Dubai ise şirketin kuruluş hikayesinin başladığı şehir olması nedeniyle ayrı bir konumda bulunuyor.

Gözcü, Dubai’ye dönüşün şirket açısından taşıdığı anlamı şöyle değerlendirdi: “Dubai bizim için sadece bir destinasyon değil. Şirketin kuruluş hikayesi burada başladı. Bugün farklı ülkelerde operasyonlarımız var ama Dubai’nin bizdeki yeri farklı. 10 yıl sonra yeniden burada sektör profesyonelleriyle bir araya gelmek bizim için geçmişe dönmekten çok, önümüzdeki döneme bakmak anlamına geliyor. Bu nedenle mesajımız net: Dubai’ye geri dönüyoruz.”

DUBAİ’DE SEKTÖR BULUŞMASI

1–4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında Türkiye ve Dubai turizm sektörünün farklı paydaşları bir araya gelecek. Dubai Department of Economy and Tourism ile gerçekleştirilecek özel buluşmanın yanı sıra sektörel görüşmeler, destinasyon deneyimleri ve çeşitli temaslar programın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Katılımcıların Dubai’nin turizm altyapısını ve yeni dönem vizyonunu yakından tanımasına yönelik hazırlanan programda, tercihe bağlı safari ve Downtown Dubai turları da gerçekleştirilecek. BTB Tours’un 10. yıl kapsamında düzenleyeceği gala gecesi de programın etkinlikleri arasında yer alacak.

Organizasyonun, Türkiye ile Dubai arasındaki mevcut turizm trafiğinin yeni iş birlikleriyle geliştirilmesine ve Türkiye turizm sektörünün Dubai’deki yeni fırsatları yerinde değerlendirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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