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Oyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi

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Oyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi

Türk televizyon ve sinemasının sevilen yapımlarında rol alan usta oyuncu İlhami Adsal'dan acı haber geldi. Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi birçok projede izleyici karşısına çıkan Adsal, 79 yaşında vefat etti.

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Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İlhami Adsal, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Oyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi
Başlık ResmiOyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İlhami Adsal için Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

Oyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi
Başlık ResmiOyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi

79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncunun sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanması dikkat çekti. Adsal'ın vefatı, yıllarca rol aldığı yapımlarla hafızalarda yer eden sevenlerini hüzne boğdu.

Oyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi
Başlık ResmiOyuncu İlhami Adsal’dan acı haber! Sessiz sedasız defnedildi
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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