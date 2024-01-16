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    Şehitler için söylediği sözler tepki çeken Müge Anlı ‘vatan haini’ yakıştırmasına ateş püskürdü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sunucu Müge Anlı’nın canlı yayında şehitleri anarken söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Anlı, bugünkü programında kendisine ‘vatan haini’ yakıştırmasını yapanlara ateş püskürdü. Anlı, konuşmasında “Bana ‘vatan haini’ diyecek adamın var ya, ben alnını karışlarım ya. Bir insana vatan haini demeden önce sen vatanın için ne yaptın önce onu açıklayacaksın” ifadelerini kullandı.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişiminde 9 askerimiz şehit oldu. Şehitler için baş sağlığı dileyen Müge Anlı’nın programında kullandığı ifadeler tepkilere yer açtı. 

    “BANA VATAN HAİNİ DİYECEK ADAMIN ALNINI KARIŞLARIM”

    Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Müge Anlı için birçok eleştirel yorum geldi. Anlı, bugünkü programında bu yorumlara sert ifadelerle cevap verdi. Kendisine ‘vatan haini’ dendiğini belirten sunucu, şöyle konuştu: 

    “Dün ‘vatan haini’ diye TT oldum. Atatürk’ü çok sevdiğim için yarın bir gün Atatürk düşmanı olarak da TT edebilirler çünkü bir o kaldı. Bana ‘vatan haini’ diyecek adamın var ya, ben alnını karışlarım ya. Bir insana vatan haini demeden önce sen vatanın için ne yaptın, önce onu açıklayacaksın? Ondan sonra vatanı milleti için çalışan insana vatan haini diyeceksin. Terbiyesizler!”

    Şehitler için söylediği sözler tepki çeken Müge Anlı ‘vatan haini’ yakıştırmasına ateş püskürdü

    “MİLLETİMİ SEVDİĞİMİ HERKES ÇOK İYİ BİLİR”

    Çok sinirlenen Anlı, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

    “Aslında hiç cevap bile vermek istemiyorum, çünkü ben bunun bilinçli yapıldığını biliyorum. Bütün bunların halkta hiçbir karşılığının olmadığını da biliyorum. Benim ne kadar vatanımı milletimi sevdiğimi herkes çok iyi bilir. Biz orada başka bir şeyden bahsediyoruz. Biz burada sohbet ediyoruz, program sabah başlayıp akşam bitmiyor, gerizekalılara söylüyorum buradan.”

    NE OLMUŞTU?

    9 askerin şehit olmasının ardından Müge Anlı’nın dünkü yayınında yaptığı konuşma gündem oldu. Anlı, söz konusu konuşmasında “Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nda, yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun” sarf ettiği cümlelerle tepki çekmişti.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Müge AnlıŞehitTepkiPençe Kilit
    Haberler > Magazin > Şehitler için söylediği sözler tepki çeken Müge Anlı ‘vatan haini’ yakıştırmasına ateş püskürdü
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