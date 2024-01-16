Şehitler için söylediği sözler tepki çeken Müge Anlı ‘vatan haini’ yakıştırmasına ateş püskürdü

16 Ocak 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:18

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişiminde 9 askerimiz şehit oldu. Şehitler için baş sağlığı dileyen Müge Anlı’nın programında kullandığı ifadeler tepkilere yer açtı.

“BANA VATAN HAİNİ DİYECEK ADAMIN ALNINI KARIŞLARIM”

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Müge Anlı için birçok eleştirel yorum geldi. Anlı, bugünkü programında bu yorumlara sert ifadelerle cevap verdi. Kendisine ‘vatan haini’ dendiğini belirten sunucu, şöyle konuştu:

“Dün ‘vatan haini’ diye TT oldum. Atatürk’ü çok sevdiğim için yarın bir gün Atatürk düşmanı olarak da TT edebilirler çünkü bir o kaldı. Bana ‘vatan haini’ diyecek adamın var ya, ben alnını karışlarım ya. Bir insana vatan haini demeden önce sen vatanın için ne yaptın, önce onu açıklayacaksın? Ondan sonra vatanı milleti için çalışan insana vatan haini diyeceksin. Terbiyesizler!”

“MİLLETİMİ SEVDİĞİMİ HERKES ÇOK İYİ BİLİR”

Çok sinirlenen Anlı, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Aslında hiç cevap bile vermek istemiyorum, çünkü ben bunun bilinçli yapıldığını biliyorum. Bütün bunların halkta hiçbir karşılığının olmadığını da biliyorum. Benim ne kadar vatanımı milletimi sevdiğimi herkes çok iyi bilir. Biz orada başka bir şeyden bahsediyoruz. Biz burada sohbet ediyoruz, program sabah başlayıp akşam bitmiyor, gerizekalılara söylüyorum buradan.”

NE OLMUŞTU?

9 askerin şehit olmasının ardından Müge Anlı’nın dünkü yayınında yaptığı konuşma gündem oldu. Anlı, söz konusu konuşmasında “Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nda, yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun” sarf ettiği cümlelerle tepki çekmişti.