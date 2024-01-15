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    Müge Anlı’nın şehitlerle ilgili “Bir avuç toprak için değer mi?” sözleri gündem oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerin acısını yaşarken, sunucu Müge Anlı’nın bugünkü programındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Programın açılış konuşmasında “Biz hala daha gerçekten bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi?” ifadelerini kullanan Anlı’ya tepkiler gecikmedi.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, Müge Anlı’nın bugünkü programının açılış konuşmasında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    “EVET VATAN SAĞOLSUN AMA...”

    Her gün ATV’de program yapan Müge Anlı, şehitlerle ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    “Gelen şehit haberleriyle yine yüreğimiz bozuk. Gelen şehit haberleriyle hafta sonu yine yüreğimiz yandı. Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum, Allah sabırlar versin. Şehitlerimiz yattıkça Allah yakınlarına uzun ömürler versin ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. Evet, vatan sağ olsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği herhalde bu... Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için aslında tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım, çok manasız. Geçen yıl kötü geçti demiştim, inşallah bu yıla başlarken çok güzel geçsin, bunun içinde savaşsız bir dünya dileği de vardı.”

    Müge Anlı’nın şehitlerle ilgili “Bir avuç toprak için değer mi?” sözleri gündem oldu

    “BİR AVUÇ TOPRAK İÇİN İNSAN CANI VERİYORUZ”

    Şehit yakınlarına baş sağlığı dileyen Anlı, açıklamasının devamında ise şöyle konuştu: 

    “Ben bilimkurgu filmlerini falan çok seviyorum. Çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar. Biz hala daha gerçekten bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum yani iş nereye gidecek. 'Hala mı?' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için... İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin. O anne babaların duygusu aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok.”

    YORUMLAR GECİKMEDİ

    Ünlü sunucunun bu sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Kullanıcılar kısa sürede onlarca yorum yaptı. Bazıları ise şöyle;

    - Bu ifadeler Müge Anlı'ya yakışmadı.

    - Müge Anlı vatanın ne demek olduğunu bilmiyor sanırım. Şehit haberlerini anlatırken "Bir karış toprak için değer mi?” diyor.

    - Ne demek bir avuç toprak için değer mi? Mesele toprak değil vatan!

    - O bir karış toprağın her zerresi şehit kanları ile sulandı. Onun için o bir karış toprak kutsandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Müge AnlıŞehitTepki
    Haberler > Magazin > Müge Anlı’nın şehitlerle ilgili “Bir avuç toprak için değer mi?” sözleri gündem oldu
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