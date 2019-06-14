Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınadı
14.06.2019 - 19:51 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Altun,
631046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/631046.aspx
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