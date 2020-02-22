Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti tarafından Tunceli Öğretmenevinde düzenlenen "Siyaset Akademisi" programında yaptığı konuşmada, Afrika'da insanların sömürüldüğünü örnekleriyle anlattı.

Türkiye'nin tarihi boyunca komşu ülkelerle ve Ortadoğu'da izlediği politikanın önemine değinen Soylu, gelecekte de aynı kararlılıkla politikalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kenya'nın ilk Devlet Başkanı Jomo Kenyatta'nın "Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde ise topraklarımız vardı" şeklindeki sözlerinin sömürgeciliğin en iyi tarifi olduğunu aktaran Soylu, günümüzde vekalet savaşlarının dünyanın başka yerlerine de yayıldığını belirtti.

Sömürgeciliğe sevdaları nedeniyle Batı medeniyetinin iki dünya savaşına neden olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Kendileri direkt savaşa girmek istemiyorlar. Yabancı düşmanlığının oluşturduğu bu tablo ile karşı karşıyayız. Ağrı ve Van'da kardeş Afganistan'dan, Pakistan'dan ve Bangladeş’ten gelen insanlar var. Kaçak göçmenler var ve bunlar kucağımızda oturttuğumuz çocuklar gibi aileleriyle oradan geçerken donarak karın altında kalıyor. Onları ne zaman buluyoruz? Karlar eridiğinde buluyoruz. Bunun sebebi biz değiliz. Bunun sebebi 21'inci yüzyıla acımasızca damga vuran Batı'nın kendisidir. İdlib'de olan olaylar, aşağımızdaki karmaşıklık ve kaoslar, yaşlıların, kadınların öldürülmesi, yıllarca barındırdığı topraktan başka bir tarafa gönderilmesi, 21'nci yüzyılın hak ettiği bir fotoğraf değil. Bütün dünya bu tabloyu görmekte ve resmetmekte ama sesini çıkarmıyor. Çünkü hiç vicdanları yok. Biz çıkartıyoruz çünkü biz vicdanlı bir milletiz."

Soylu, Türk milletinin dünü unutan bir millet olmadığını, sadece kendini düşünmediğini vurguladı.

Sadece komşularına değil, coğrafyaya ve insanlara ait sorumlulukları bulunduğuna işaret eden Soylu, Tükiye'nin elini kendi coğrafyasında ve Müslüman ülkelerde yaşanan zorluklara uzatmanın gayesini taşıdığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2010'da kişi başı gelir seviyesinin 10 bin dolar olduğunu, bugünde aynı rakamlarda bulunulduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2010'da S400 alabilecek durumu olmadığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2010 yılında S400 alamazdık, nevrimizi döndürdüler ama bugün alabiliyoruz. 2010'da Doğu Akdeniz’de hakkımız olan uluslararası anlaşmanların bize tanıdığı, tarihimizin bize emanet ettiği enerji yataklarına gözümüzü bile döndürüp bakamadık ama bugün bütün dünya ülkeleri ne söylerse söylesin, orada varlığımızı ortaya koyabilme kabiliyetine sahibiz. 2010'da etrafımızda bir terör koridoru oluşturulurken, sesimizi çıkartmak istediğimizde, 'Otur oturduğunuz yerde' diyebilirlerdi ama bugün aynı Türkiye yok. Güçlü bir Türkiye var. Birlikteliklerini, beraberliklerini kiminle yaparlarsa yapsınlar, artık kimseye eyvallahımız yok. Artık sahada kazandığımızı, masada kaybetmediğimiz bir Türkiye var."

Soylu, dünyanın yönsüz kaldığı süreçte ilk kez ellerine fırsat geçtiğini ve bu fırsatın çok iyi değerlendirileceğini belirtti.

Fırsatı değerlendirirken, yabancı ülkelerin yaptıkları gibi değil, hakkaniyetle yapılacağının altını çizen Soylu, "Allah da şahittir, millet de şahittir. Bunu haksızlık vicdansızlıkla değil, milletimizin karakterine uygun, dininimizin, inancımızın, göreneğimizin, kardeşliğimizin, anamızın, atamızın öğrettiği şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bunun için bugün Allah'a şükürler olsun, etrafımızda birçok oyun kurulsa da Türkiye bütün coğrafyaya ümit vermektedir." diye konuştu.