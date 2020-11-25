Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geleceğini yetiştiren fedakâr öğretmenlerin en mutlu gününe gölge düşürdü. Daha önce, hükûmeti destekleyen seçmenler için 'göbeğini kaşıyan adam' diyen, gazetecileri 'yandaş ve muhalif' diye iki gruba ayıran, devletine bağlı sanatçılara 'yalaka' sıfatını uygun gören CHP liderinin son hedefi eğitimcilerimiz oldu.

Partisinin grup toplantısında hükûmeti "Onlar öğretmenleri sevmiyor" diye itham eden Kılıçdaroğlu, ardından "Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlamaz" ifadesini kullandı. Bu skandal sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. O tepkilerden bazıları şöyle:

∂ “Bir öğretmen olarak Kılıçdaroğlu’nu şiddetle kınıyorum.”

∂ “Ben bir öğretmenim ve sizin ne haddinize benim siyasi görüşlerimi sorgulamak. Şu ana kadar yaptığınız bir tane doğru hareket ve söylediğiniz bir tane doğru cümle var mı?”

∂ “Bir öğretmen olarak, ben de her girdiği seçimi kaybedene lider demem”,

∂ “İrademizi pazarlamıyoruz. Kasetle genel başkan olanların, sahibinin sesi olanların peşinden gitmiyoruz.”

∂ “Öğretmenler gününde yaptığı bu ayrıştırıcı konuşması ile biz öğretmenleri üzmüştür. Özür dilemelidir. Biz bu ülkenin devletimizin öğretmenleriyiz ne iktidarın ne de muhalefetin kuklası değiliz. En azından bugün biraz saygı bekliyoruz.”

“SİSTEMATİK YIKIMCI”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözlerine siyasilerden de tepki geldi.

∂ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Öğretmenlere tehdit savuran birisinin yaptığı kutuplaşmayı radikalleştirmek değil de nedir. Böyle bir günde öğretmeni iktidarı destekliyorsun diyerek hedef almak yakışıksız olmuştur.

∂ AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Memnun olmadığı kararı veren hâkime ‘çete’, beğenmediği sanatçıya ‘rezil adamlar’, bugün de, üstelik Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize hakaret eden zavallı! Ama hep hakaret eden, ötekileştiren başkaları!

∂ MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu popülizm peşinde. Yarın esnaflar günü olacak onlara laf söyleyecek. Altı üstü yok bu laflarının ama yine de konuşuyor. Bu yüzden ciddiye almıyoruz.