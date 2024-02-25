Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni müjdelerimiz yolda' dedi ve ekledi: Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde 75 bin kişiye hitap etti. "Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor" diyen Erdoğan, uçak gemisinin bir üst segmentinin yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki mitingde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarıları vardı. Türkiye'nin kendi silahlarını üretmeye başladığını, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor" dedi.

"Bunlar sadece başlangıç" diyen Erdoğan, uçak gemisinin bir üst segmentinin yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Yeni müjdelerimiz yolda. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmalarını yürütüyor. Yaparız dedik mi yaparız. Ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

75 BİN KİŞİYE HİTAP ETTİ

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar duyuyoruz. Rakamı aldım şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var.

Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkartacak. Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı?

'KENDİLERİNE HAYRI OLMAYANLARIN MEMLEKETE HAYRI DOKUNMASI MÜMKÜN MÜ?

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyoruz. Birbirleriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların 3-5 laf dışında ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, orada yaşayan insanlarımızın sıkıntısını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü yok. Bunlar yalancı. Daha kendilerine hayrı olmayanların memleketine hayrı dokunması mümkün mü?

CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp iş yapamaz hale getirmektedir. Mesele ülke yönetimine talip olma iddiası değilmiş, kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesiymiş.

Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Onlar kapalı kapılar ardından DEM'leniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanmanın peşinde koşuyorlar. Parti içi kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar.

Vesayet güçlerini ve terör örgütlerini milletimiz ile dize getirdik. Darbe gecesi birileri kahvesini yudumlarken milletimiz ile sırt sırta vererek FETÖ'cülere meydanları dar ettik. Devletimizin çıkarlarını kararlılıkla savunduk. Uluslararası siyaseti takip edenler Türkiye sadece bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Libya'da, Karabağ'da biz varız. Bütün buralarda Türkiye kardeşleriyle el ele veriyor ve bu yolda emin adımlarla yürüyor.

'ARTAN İTİBARIMIZIN GERİSİNDE GÜÇLÜ BİR SAVUNMA SANAYİ VAR'

Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayi var. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz artmıştır.

Yüzde 80 oranında muhtaç durumdaydık. Terörle mücadelede kullandığımız silahların çoğunu yurtdışından temine ediyorduk. Açıkçası satın aldığımız silahların kontrolü tam olarak bizde bile değildi. Türkiye'ye asla yakışmayan bu tablo karşısında biz ne yaptık? Diğer alanlarla birlikte özellikle savunma sanayiine ağırlık verdik. Kolayı değil, zor olanı ama ülkemiz açısından en hayırlı olanı seçtik.

Silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. TCG Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. İHA SİHA'larda ilk 3 ülkeden biriyiz. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleşti. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.

2005'lerde, 2010'larda toprağa diktiğimiz fidanların meyvelerini topluyoruz. Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar vesilesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere, roketlere dönüşüyor.

'MANKURTLAŞTIRILMIŞ ZİHİNLER KAAN'A BAKINCA KALORİFER PETEĞİ GÖRÜYOR'

Bunlar sadece başlangıç. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını, daha güçlüsünü yapacağız. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmalarını yürütüyor. Yaparız dedik mi yaparız. Ve yapacağız.

İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl işlere imza attığı çok iyi biliniyor. Son 4 gündür KAAN konuşuluyor. Rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği ya da süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor.

Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık."

İŞTE ADANA'NIN ADAYLARI

Erdoğan konuşmasının ardından Adana'nın ilçe belediye başkan adaylarını anons etti: