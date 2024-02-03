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    • DEM Parti, İstanbul'da aday çıkaracak mı?

    Düzenleyen: / Kaynak: NTV Haber
    - Güncelleme:
    DEM Parti, İstanbul&#039;da aday çıkaracak mı?
    İstanbul, Seçim, 31 Mart, Dem Parti, Haber

    Politika Haberleri  / NTV Haber

    DEM'de devam eden aday belirleme sürecinde en merak edilen kent İstanbul. Parti'nin İstanbul adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçerken, edinilen bilgiye göre DEM, İstanbul'da aday çıkaracak. Demirtaş'ın adaylığı için net bir bilgi verilmezken Antalya için ise eski HDP vekili Kemal Bülbül'ün adı geçiyor. Resmi açıklama yarın saat 11.00'de yapılacak. 

    Partilerin yerel seçim hazırlıkları hızla devam ederken DEM Partisi bugün düzenlenen MYK toplantısında adaylıklara ilişkin değerlendirmelerini yaptı. 

    Gözler ise DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vereceği kararda. Aday çıkarma kararı alınırsa o ismin Başak Demirtaş olup olmayacağı da merak ediliyor.

    NET AÇIKLAMA YARIN

    Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Demirtaş olacağı ifade ediliyor.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de eski HDP milletvekili Kemal Bülbül'ün ismi geçiyor.

    Net açıklama yarın saat 11.00'de yapılacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: NTV Haber
    İstanbulSeçim31 MartDem Parti
    Haberler > Politika > DEM Parti, İstanbul'da aday çıkaracak mı?
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