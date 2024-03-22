Erdoğan seçim turuna Karabük'te devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Merak ettim sordum. Ne kadar diye? Emniyet'in verdiği rakam 46 bin. 31 Mart akşamı inşallah zaferi birlikte kutlayacağız.

Ekmeğini demirden çıkaranların şehri olan Karabük, Türkiye sanayisinin de can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için bir vefa meselesidir.

Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üzerine bir de 6 Şubat depremleri bindi. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin depreme hazırlanması gerekiyor.

Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayınca bunlar için daha geniş bir hareket alanına sahip olmuş olacağız. Son dönemde yaşanılan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız.

Yeter ki aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi planlama sürecidir. Karabük'ün bu zorlu süreçte de yanımızda yer alacağına inanıyorum.

Ülkemizde seçim dönemleri her kademedeki yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmasının ötesinde anlamlara sahiptir. Her seçim, kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan tarihi ve milli bir sınamadır. Cumhur İttifakı olarak ister seçime birlikte girelim ister ayrı adaylarla girelim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.

Geçtiğimiz mayıs ayında karşımızda kurulan ittifak nerede? Altılı Masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan bir kişi yok. Dağıldılar, gittiler. Birisine de Ankara'da daire tutmuşlar. Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yükleyip hepsi kendi keyfine bakıyor. Altı Masa dediler, 16'lı Masa dediler, birileri de masanın altına girdi. Şimdi de bizim Karadeniz'in çayını DEMliyorlar. Sorsan ittifak yapmadık diyorlar ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı çıkartıyorlar. Bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi hain taktikler çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı.

Ülkenin gündemi sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar.

Şimdi bir de ortaya deste deste para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin, avro mu dersin! Şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok. Hale bak! Bunun için kızarmasını bilen bir yüz lazım. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durulması lazım.

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