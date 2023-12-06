Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a Nihal Atsız şiiriyle gönderme: "Korkak yavaş"
Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, 'iş birliği' teklifini kabul etmediği CHP'ye eleştirilerde bulunduktan sonra okuduğu Nihal Atsız şiiriyle dikkat çekti. Şiirin bir dizesinde geçen "korkak yavaş" kısmını okuduğu esnada salonda büyük bir alkış kopması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, kürsüde gündeme ilişkin sert ifadelerle dolu bir konuşma yaptı.
Akşener, ittifak teklifini reddeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirerek, büyükşehir belediyelerindeki yönetimi hedef aldı.
Akşener'in konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı eleştirilerde bulundu.
Akşener, kürsüde Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okuduğu esnada "Korkak Yavaş" ifadesini vurgulayarak okudu. Bunun üzerine salonda uzun süre alkışlanmasına neden oldu.
Akşener'in özellikle "Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" kısmını okuması ve salonda büyük bir alkış kopması sosyal medyada "Mansur Yavaş'ı hedef aldı" şeklinde yorumlandı.