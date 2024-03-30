Murat Kurum'dan 'manipülasyon' çıkışı: Yalan yanlış anketleri piyasaya sürüyorlar

İBB Adayı Murat Kurum, "31 Mart akşamı bunlar yine manipülasyonlara devam edecekler" dedi. Anket şirketlerine de dikkat çeken Kurum, "Bugünden başladılar. Yine yalan yanlış anketleri piyasaya sürüyorlar. Niçin yapıyorlar? Geride olduklarını adları gibi biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurum'un gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanında sakladığı ve değeri 1.5 milyar lira olan 3 villa vardı.

'REKLAM BÜTÇESİNE, DEPREM BÜTÇESİNİN İKİ KATI HARCANIR MI?'

İstanbul'un ihmal edildiğini söyleyen Kurum, "5 yıllık süreçte algı siyaseti yapılmış, eser yok hizmet yok. İstanbul rant olarak görülmüş, 5 yıldır kaynak çarçur edilmiş. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı harcanır mı?" dedi.

Kurum, vatandaşın sorunların çözümünü beklediğini belirterek., "Sonra da tabelalara israfı bitirdik diyorsunuz. İstanbul'un bu kadar sorunu varken, balya balya paralarla görüntüleri İstanbul beklemez" diye konuştu.

'HİÇ Mİ UTANMA YOK?'

İmamoğlu'nun mal varlığı beyanında gizlediği 1.5 milyar liralık 3 villasına da değinen Kurum, "Mal varlığı nasıl olur da verildikten 3 gün sonra 1,5 milyar artar? Niye gizlersiniz? Malınız varsa vardır. Bir il binasını almayı beceremiyorsan böyle bir şehri nasıl yöneteceksin? Hiç mi utanma yok?" diye sordu.

'YALAN YANLIŞ ANKETLERİ PİYASAYA SÜRÜYORLAR'

Öte yandan Kurum, 31 Mart seçim gününe ilişkin de konuştu. Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart akşamı bunlar yine manipülasyonlara devam edecekler. Bugünden başladılar. Yine yalan yanlış anketleri piyasaya sürüyorlar. Niçin yapıyorlar? Geride olduklarını adları gibi biliyorlar. Kaybedeceklerini adları gibi biliyorlar. 31 Mart'ta eser belediyeciliğinin, gerçek belediyeciliğin geleceğini adları gibi bildikleri için nasıl manipülasyon yaparız, nasıl algıyı başka tarafa çekeriz... Bu onun çalışması.

(Hakan Bayrakçı'nın yayımladığı ankete ilişkin) Onlar arka plan çalışmaları. O anketçileri de manipülasyon yapanları da milletimiz 31 Mart akşamı görecek. Artık televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak. Mayıs seçimlerinde de cumhurbaşkanımızı geride gösterdiler.