Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortalama beş saat beklediklerini iddia eden gurbetçiler sitem ederken mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin senelik izin için geldikleri Türkiye’den dönüşleri başladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Avrupa ülkelerinin, gurbetçilerden PCR testi talep etmesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş kısmında test noktası oluşturuldu. PCR testi için test noktasında yoğun kalabalık meydana getiren gurbetçilerin virüs bulaşmaması için en az bir metre olan fiziki mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

TESTİ SINIRA GELMEDEN YAPTIRIN

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Yurt dışına çıkış öncesi Covid-19 PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın sınır kapılarında uzun süre beklemelerinin önüne geçilmesi ve sonuçlarına e-Nabız sistemi üzerinden daha çabuk ulaşabilmeleri için öncelikle memleketlerinde veya tatillerini geçirdikleri bölgelerde testlerini yaptırıp yola çıkmaları önem arz etmektedir” denildi.

