Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Turşunun sağlığa faydalı ancak tuzlu bir besin olduğunu ve sodyum içeriğinin yüksek olduğu söyleyen uzman diyetisyen Ece Öneş, “Mesela beyaz lahananın 100 gramında 12 mg sodyum bulunurken 100 gram lahana turşusunda yaklaşık 300 mg sodyum bulunmaktadır. Bu sebeple eğer hipertansiyon hastasıysanız, herhangi bir kalp-damar hastalığınız varsa, kronik böbrek yetmezliği hastasıysanız, sık sık ödem problemleri yaşıyorsanız veya mide problemleriniz varsa fazla tüketmenizi tavsiye etmiyoruz” dedi.