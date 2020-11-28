Bağışıklığı güçlendirmek için omega-3, D vitamini, protein başta olmak üzere vitamin ve mineral desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Candan “Özellikle hamsi, omega 3, potasyum, fosfor, folik asid açısından zengin bir balıktır. Sadece bir porsiyon hamside 13 gram protein bulunmaktadır. Bu balığı diğer protein zengini gıdalar ile gün içerisinde kombine ederek kolayca bir günlük protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İstavrit de protein, fosfor, magnezyum, potasyum açısından zengindir. Sardalya, İyi bir protein ve D vitamini kaynağı olmasının yanı sıra Omega-3 içeriği açısından da zengindir” dedi. İHA
Koronavirüse karşı hamsi tüketin
28.11.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüse karşı bağışıklığın güçlü tutulması gerektiği şu günlerde balık tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Sümeyra Candan “Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya gibi balıkları şu sıralar rahatlıkla tüketebilirsiniz” dedi.
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749490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/749490.aspx
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