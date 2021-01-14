Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs aşısı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı yaptıran hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok” dedi.



Çin’den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul’da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan özel aşı odalarında hazırlık çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Çalışmaların ardından sağlık çalışanlarına aşılar uygulanmaya başladı. İlk aşı Hastane Başhekim Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez'e yapıldı. Aşı odasına gelen Sönmez'e görevli hemşire tarafından sorular yöneltildi ve aşı formu dolduruldu.

“Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim”

İlk açıklamayı olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Her şeyden önce ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu zorlu süreç hayatımızın her aşamasını oldukça etkiledi. Özelikle biz sağlık çalışanları ve yakınlarımız risk altındaydık. Aşılama süreciyle birlikte gücümüze güç katacağız. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için güvende olduğumuzu hissedeceğiz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok. Hemşire hanımın dediği gibi 15 dakika bekleyeceğim bir yan etki olursa diye . Bununla ilgili tarafıma da bir form verildi” dedi.

“Bu bizim yıllardır bildiğimiz yöntemle hazırlanmış bir aşı”

Herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu, “ Bu bizim yıllardır bildiğimiz yöntemle hazırlanmış bir aşı. Dolayısıyla ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Çalışmalarda da ciddi bir yan etki belirtilmedi. Sadece aşı olan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Biz 10 aydır bu hastalıkla uğraşıyoruz ve her açıdan çok yorulduk. Dünyanın tek kurtuluşu aşı. Bizim aşı olmaktan başka çaremiz yok. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bende akşam olacağım. Sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Öte yandan, Sağlıkçılar ilk önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), randevu alıyor. Randevu sırası gelen sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor.

Ankara'da sağlık çalışanlarına ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Çin’den gelen Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Ankara'da da ilk aşı bir sağlık çalışanına yapıldı.



Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanacak. Ankara'da ilk aşılama Acil Servis Koordinatörü Özgür Hakan Büyükpoyraz'a yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları Covid-19 aşılarının ilk dozunu aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak.

Çukurca’da ilk koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı

Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Hakkari’nin Çukurca ilçesine gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çukurca Devlet Hastanesindeki personellere hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı.

Van’da da aşılama başladı

Türkiye’ye getirilen 3 milyon koronavirüs doz aşıdan Van’a gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personeline uygulanmaya başlandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki personellere hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı.

Ordu'da ilk aşı İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu'na

Ordu’da da dün tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibariyle vurulmasına başlandı. Ordu Devlet Hastanesi’nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu’na yapıldı.

“Pandeminin bitmesinde en önemli etken aşı”

Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, “Bugün Ordu’da ilk aşıyı vurunmuş olduk. İnşallah hayırlı olur. Bizim 11 Mart 2020 yılında, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanından sonra tüm dünyada ve Türkiye’de mücadelemiz başlamış bulunmakta. Biz sağlıkçılar olarak bununla mücadelede gecemizi gündüzümüze kattık, sürekli pandemi ile mücadele halinde olduk. Bu pandeminin bir yollu engellenmesi ve bitmesi gerekiyor. Bunun için birden fazla gerekçe var, bunlardan da en önemlisi aşı” dedi.

“Tüm sağlık birimlerine gönderildi”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın himayelerinde aşı tedariki yapıldı ve ülkemize geldi” diyen Kasapoğlu, “Güvenlik testlerinden geçti ve kullanılma talimatları da bize bildirildi. Aşılar, Ordu ilimize ve tüm illere dağıtıldı. Bizler, dün itibariyle tüm sağlık birimlerimize günlük kullanım miktarı kadar aşıları dağıttık” şeklinde konuştu.

“İlk partide 15 bin doz aşı geldi”

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il partide 15 bin aşının geldiğini ifade ederek ve aşının önemine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu plan çerçevesinde aşı uygulamalarını da başlattık. Bu sürecin öncelik olarak sağlık çalışanlarına bakanlık talimat verdi. Ordu’da 9 bin 200, toplamda ise 11 bin sağlıkçımız var. Öncelik olarak bunlara aşı yapacağız, devamında ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama yapılacak. Bu arada engelli, huzur evlerinde yaşayanlar ve oradaki çalışanlara aşı yapılacak. Süreç bu şekilde devam edecek. İnşallah bizim hedefimiz, aşı başarısını özellikle riskli dediğimiz gurupta yüzde 80’in üzerine çıkarmak. Aşıyı yüzde 80’in üzerine çıkarttığımız zaman o zaman bir bağışıklık ve bulaşı engellemiş olacağız. O yüzden bizim sağlıkçılardan ve tüm riskli gruptaki vatandaşlardan isteğimiz, biran önce aşı vurulmalarıdır. İlk partide 15 bin doz aşı geldi, ikinci partide ise bakanlık biz tamamladıkça gönderecek. İki doz halinde olacak. Bugün birinci dozu vurmaya başladık. 4 hafta sonra da ikinci doz vurulacak inşallah.”



Açıklamaların ardından diğer sağlık çalışanlarına da aşı uygulamasına geçildi.

Eskişehir’de görevli sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına, Çin’den getirilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.



Çin’den getirilen 3 milyon doz koronavirüs aşısının analizlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “ Acil kullanım onayı” verdi. Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının ilk dozu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Onayın ardından Eskişehir’de görev yapan 14 binden fazla sağlık çalışanlarına da aşı yapılmaya başlandı. Kent genelindeki sağlık kuruluşlarında kurulan yaklaşık 150 aşı odasında, aşı uygulamalarının yapılacağı öğrenildi.

“Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir”

Aşı uygulamalarının pandemiyle mücadelede dönüm noktası olacağını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, konuyla ilgili olarak “Dünyadaki başlangıcı ile değerlendirdiğimiz zaman 1 yıldan beri koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte bu hastalığın nelere yol açabileceğini hepimiz gördük. Pandemilerin en büyük sıkıntısı sağlık sistemini ve ekonomileri çökertmesidir. Şu anda Türkiye ve Eskişehir açısından tarihi bir anı hep beraber yaşıyoruz. Bugün itibariyle başlayacağımız aşı çalışmasıyla birlikte pandemide önemli bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Öncelikle aşı olacak herkese teşekkür ediyorum. Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir. Eğer bu virüsü ortadan kaldırmak istiyorsak aşı en önemli kilit noktasıdır. Bu nedenle sağlık çalışanlarımıza da daha sonrasında takvime göre aşılanacak herkese çağrı yapmak istiyorum. Sıra geldiği zaman en kısa zamanda aşınızı olun. Bu şekilde ancak kısıtlamaları kaldırabiliriz.” dedi.

“Klasik yöntemle yapılmış olması diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır”

Çin’den getirilen aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge, “Eskişehir’de 14 binden fazla sağlık çalışanı var. Özel, il müdürlükleri ve belediyeler de dahil bu sayıya. 150’den fazla aşı odası kurduk. MHRS sistemi üzerinden randevu alınıyor. Sonrasında da aşıla uygulaması üzerinden kişinin kimlik numarasından bakıyoruz. Aşı tanımlandıysa uygulamayı yapacağız. Aşı etkin ve güvenilir bir aşıdır. Bu aşı dünya sağlık örgütünün kriterlerinin üzerinde bir aşıdır. Klasik yöntemle yapılmış olması diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır. Yan etki oranı oldukça düşüktür. Bu konuda insanların güvenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Aşıyı severek yaptırıyoruz”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan Operatör Doktor Zakir Mantı, aşıya güvenerek yaptırdıklarını vurguladı. Zakir Mantı, “Aşıya ve hastanemize güveniyoruz. Severek yaptırıyoruz aşıyı. Bunda kaçacak bir şey yok. Yüzde 50 veya 60 hiç önemli değil. 2 kişiden biri kurtuluyor demek. Onun için kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da ilk koronavirüs aşısını İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu

Koronavirüs aşısı bugün sabah itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu.



Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Trabzon’a gönderilen CoronaVac aşısı, sabah itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve ekibi, Fatih Devlet Hastanesinde ilk koronavirüs aşısını oldu. İlk aşıyı olan Dr. Usta, "İnşallah ülkemiz için hayırlara vesile olur. İlk sağlık personellerinden başlıyor. Bizde önderlik yapmaya gayret ediyoruz. Tüm personellerimiz yapılacak" dedi.

"22 hastanemizde aşıyı bugün itibariyle başlattık"

Trabzon'da bugün itibariyle il genelinde 22 hastanede aşılama çalışmalarına başlandığına dikkat çeken Usta, "Kamu hastaneleri, özel hastaneler, tıp fakültesi olmak üzere 22 hastanemizde bu aşıyı bugün itibariyle başlattık. İlk etapta sağlık çalışanları, daha sonra diğer vatandaşlarımıza öncelik sırasına göre aşılar yapılacak. Randevu sisteminde sabah 08.30 ile 24.00’a kadar aşılama yapılacak. Özel odalar kurduk. 450’nin üzerinde, 470’e yakın odayla birlikte aşı yapılması gündemde olacak. Hastanelerimiz 24.00’a kadar bu aşıyı yapacaklar. İlk parti 10 bin aşımız gelmiş oldu. Bunları gerekli soğuk zincir koşullarında saklamaya aldık. Hastanelerimize ve aşı yapılacak yerlere birimlerimize, gerekli transferleri dün geceye kadar yapmış olduk. Tesislerimizde aşı bittikçe tekrar onlara gün içinde takviyeleri yapmış olacağız. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu bir iki gün içinde aşılamış olacağız. Bizim 9 bin 500 sağlık çalışanımız var. Özellerle tüm hepsini hesap ettiğimizde 13-14 bin civarındaki eczaneleri de hesap edersek çalışan var. Aşı takviyesinde her hangi bir sorun yok" diye konuştu.

Bursa, Nevşehir, Balıkesir, Erzurum , Tunceli ve Siirt'te de aşılama başladı

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden birisi olan koronavirüs aşısı, geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yaptı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı uygulamasını yaptırdı.

Türkiye genelinde başlayan aşı çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanına, tüm sağlık birimlerine gönderilen koronavirüs aşısının ilk dozu Bursa, Nevşehir, Balıkesir, Erzurum, Tunceli ve Siirt'te de uygulanmaya başlandı.