Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar, “Kadınlara yüklenen fazla sorumluluklar kaygı düzeyini artırarak strese yol açıyor; uzun süreli kronik stres ve kaygı hâli de psikolojik problemlere dönüşüyor. Bu psikolojik problemler kuşaklar boyu toplumu etkileyebilir ” uyarısında bulundu. Aile sisteminde “bakım verme” rolünün daha çok kadına atfedildiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Çınar Parlak, pandemi sürecinde kadınların sosyal izolasyon ve aile içinde desteğin azalması, meslek hayatının olumsuz etkilenmesi, maddi sıkıntılar gibi birçok güçlükle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “Çocukların eğitiminin aksaması, hayat tarzı ve alışkanlıkların değişmesi, pek çok ek sorumluluk ve yükleri de beraberinde getirdi. Kadının omuzlarına binen ekstra yükler ve evde yaşanan stres, pandemiyi kadın için travmatik bir sürece dönüştürdü” dedi. Kadının yaşadığı travma etkisinin tüm aileyi kaçınılmaz olarak etkileyeceğine işaret eden Parlak, “Bir aile travmatize oluyorsa bundan nesiller boyu kuşaklar etkilenebilir ve bu durum aynı zamanda toplumsal problemlere yol açar. “Bir anne ruhsal sorunlar yaşadığında çocukları da etkilenir. Toplum ruh sağlığını korumak ve sağlıklı çocuklar yetiştirmek için annenin ruh sağlığı son derece önemlidir ve mutlaka dikkate alınmalıdır” dedi.