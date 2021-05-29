Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Covid-19'la mücadelede etkin bir süreç yürütüyor. Kısıtlama uygulamaları ve aşı temini konusunda kesin adımlarla ilerleyen Türkiye koronavirüsü kontrol altına alma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerden derlenen bilgilere göre, 29 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 473 bin 6, ikinci doz aşı 12 milyon 288 bin 441 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 761 bin 447'ye yükseldi.

AŞIDA İLLERE GÖRE DAĞILIM

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 761 bin 59, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 951 bin 816, toplam 4 milyon 712 bin 875; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 350 bin 850, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 36 bin 524, toplam 2 milyon 387 bin 374; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 106 bin 452, ikinci doz aşı sayısı 855 bin 159, toplam 1 milyon 961 bin 611 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 88 bin 175 Covid-19 aşısı yapıldı.

Dünyada 1.7 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 9. sırada yer alıyor.

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti Türkiye'de ocak ayının 2. haftası başlatılan toplumsal bağışıklamada, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonun üzerine çıktı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan aşı kararı: 12-15 yaşa BioNTech izni Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanımına onay verildiğini açıkladı.

BioNTech aşısı tüm hastanelerde uygulanabilecek Dün yeni partisi Türkiye'ye ulaşan BioNTech aşıları, saklama koşullarındaki değişiklikle, uygulama tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.