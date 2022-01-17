Türkiye Gazetesi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, Covid-19’un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini söyleyip, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak ancak bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"KURTULMAK KOLAY OLMAYACAK"

Pfizer CEO’su Dr. Albert Bourla, Fransız televizyonu BFMTV’de, şu anki COVID-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi. Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

Albert Bourla, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu söyleyen Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti. Bourla, “Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak.” dedi.

COVID-19 İLACI PAXLOVID FRANSA'DA ÜRETİLECEK

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin COVID-19’a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid’in, Fransa’da üretileceği duyuruldu.

Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon euro yatırım yapılacağı aktarıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık’ta anti-viral Paxlovid’in COVID-19’un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.

Uzmanlar “Hazırlıklı olun” deyip uyardı: Yeni varyant Omicron gibi hafif olmayabilir 2019 yılında ortaya çıkan ve hayatı alt üst eden koronavirüs ile ilgili yapılan yeni uyarılar korkuya neden oldu. Bilim adamları, “Aşı olunmaz ve Omicron yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Hazırlıklı olun, yeni varyant Omicron’dan daha hafif olmayabilir” dedi.

İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: Omicron'un 20 ana belirtisi İngiltere’de yapılan araştırmada Omicron varyantının 20 ana belirtisi tespit edildi. Semptomların ilk beşi ise burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşurma şeklinde görülüyor.

Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı Japonya’da Covid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.