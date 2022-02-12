Türkiye Gazetesi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yaptığı açıklamada, 5 yaşından küçüklere ait 3 doz Covid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçları FDA'ya ulaştırılıncaya kadar başvurunun dondurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, başvurunun tamamlanması için çocuklara yönelik 3 doz Covid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçlarının bekleneceği ve iki şirketin de aşıların bu yaş grubunda yüksek seviyede koruma sağladığına inandığını belirtti.

TÜM OLASILIKLAR GÖZDEN GEÇİRİLİCEK

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, son dönemde ciddi artış görülen Omicron vakaları nedeniyle gençler ve çocuklarda artan hastaneye yatışlar nedeniyle tüm olasılıkları gözden geçirmek için Pfizer ve BioNTech'ten çocuklara yapılan 3 doz aşılama verilerinin kendileriyle paylaşılması talebinde bulunduklarını belirtti.

Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara koronavirüs aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi.

YENİ VERİLERİ BEKLİYORLAR

Beş yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşısı kullanımında ilk etapta 2 doz aşılamaların yeterli olup olmadığını değerlendirmek istediklerini vurgulayan Marks, kendilerine ulaşan yeni verilerin ardından 3 doz aşı sonuçlarını da görmek istediklerini ifade etti.

FDA'nın başvuruyu 15 Şubat'ta görüşmesi bekleniyordu. Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için FDA'ya acil kullanım onayı başvurusu yapmıştı.

Pfizer'in Covid-19 ilacına AB'den onay Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen hap formundaki Paxlovid adlı ilaca AB’den onay geldi.

Pfizer ve BioNTech resmen duyurdu: Omicron’a karşı özel aşı geliyor Covid-19’un yeni varyantı Omicron’a karşı vaka sayıları hızla artarken sıcak bir gelişme yaşandı. Pfizer ve BioNTech, Omicron’a özgü geliştirdikleri yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi ‘son dakika’ ibaresiyle paylaştı.

Araştırma sonuçları ortaya koydu: 4. doz Pfizer-BioNTech, Omicron’u engelleyemiyor Koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ederken, dördüncü doz aşı tartışmaları da sürüyor. Bilim adamları dört doz Pfizer-BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, dördüncü dozun antikorları artırdığını ancak Omicron'un bulaşmasını engellemeye yetmediğini açıkladı.