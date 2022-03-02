Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesi paylaşımı...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün toplanacak. Toplantı saat 16:00’da başlayacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

MASKELERE VEDA EDECEK MİYİZ?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bir araya gelecek. Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirler yeniden masaya yatırılacak. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair sinyal vermişti. Sağlık Bakanı Koca'nın bugünkü açıklamasında neler söyleyeceği merakla bekleniyor.

"BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" demişti.

Herkes bu kararı bekliyor! Maskeler çıkıyor Covid-19 sonrası ayrılmaz bir parçamız hâline gelen cerrahi maskelerin kullanımında gevşemeye gidilecek.

Bakan Koca'dan 'maske' sinyali: Beklenen açıklama yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.