Türkiye Gazetesi

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Uğur Coşkun, ketojenik diyetin yapılan çalışmalar sonucu bağırsak kanserinin önüne geçebileceğini belirtti.

YAPILAN ÇALIŞMA KANSER GELİŞİMİNİ ENGELLEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Bu diyet türünün kanseri engellemesine rağmen başka hastalık türlerine neden olabileceği ihtimali üzerinde de duran Prof. Dr. Coşkun, dikkatli olunması yönünde de uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Coşkun, ketojenik diyet şunları söyledi:



“Ketojenik diyet düşük karbonhidratlı, yeterli derece protein ve yüksek yağlı besinler içeren bir diyet şeklidir. Nature dergisinde Oxana Dmitrieva-Posocco ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada ketojenik diyet sonrası karaciğerden üretilen beta-hydroksybutyrate (BHB) isimli molekülün bağırsak kanserini önlemede ve tedavi etmede önemli bir rolü olabileceğini iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada sıklıkla kullanılan iki farklı ketojenik diyet uygulamasının kolorekatal kanser gelişimini engellediğini göstermişlerdir. BHB protein artışının bu etkide önemli rolü olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada düşük yağ ve yüksek karbonhidratlı diyetin ise tersine bağırsak kanseri gelişim riskini artırdığı gösterilmiştir.”

UZUN SÜRELİ VE ARALIKSIZ ŞEKİLDE UYGULANMAMALI

Ketojenik diyetin tehlikeli yanlarının da bulunabileceğine değinen Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu diyet tarzının kanser üzerine olumlu etkileri olabileceği bazı çalışmalarda iddia edilmişse de, bu diyetin sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceği endişeleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın önemli sonuçlarından birisi hem ketojenik diyet sonrası hem de açlık sonrası karaciğerden salınan BHB proteinin bu antikanser etkisini sağladığının tespit edilmesidir. Uzun süreli ve aralıksız ketojenik diyet uygulamasını kanser hastalarında önermek uygun değildir. Fakat ileride BHB proteini içeren hazır preperatların bağırsak kanserli hastaların tedavisinde ya da yüksek riskli hastalarda kanser gelişimini önlemede kullanımı gündeme gelebilir. Bu konuda planlanan insan çalışmaların sonucu merakla beklenmektedir” şeklinde konuştu.

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