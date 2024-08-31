Daha az ışınla daha kesin sonuçlar! 3 boyutlu kanser teşhisi

Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Sabahattin Destek: Meme kanseri artık 40’lı yaşların altına indi. 3D teknolojisi genç meme kanseri hastalarında daha erken teşhis sağlıyor.

Doktoru olduğu hastane hayatını kararttı! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

Doktoru olduğu hastane hayatını kararttı! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Günümüzde bir taraftan erken teşhis yöntemleri ve yeni ilaçlar sayesinde tedavi başarısı yükselirken diğer taraftan özellikle genç nüfusta kanser vakaları ve buna bağlı ölüm oranları artıyor.

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Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonunun ülkemizde 20 bin kadın üzerinde yürüttüğü çok merkezli araştırma, ülkemizde meme kanseri görülme ortalama yaşının 51, 40 yaşından küçük hasta oranının ise yüzde 16,6 olduğunu ortaya koydu. Bilimsel istatistikler gelişmiş ülkelerde risk grubunda olmayan kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 12 olduğunu gösteriyor. Bu istatistik her 100 kadından 12’sinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanabileceğini gösteriyor. Meme kanserinin profi lindeki bu değişim ise erken teşhis yöntemlerinde daha başarılı görüntüleme yapan yeni teknolojilerin gerekliliğini de ortaya koyuyor.

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TOMOSENTEZLE DAHA DETAYLI İNCELEME

Kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme sebep olan meme kanserinde, sağlıklı doku ile kanserli dokuyu daha başarılı şekilde ayırt edebilmek için meme dokusunu 3 boyutlu tarayan tomosentez cihazının geliştirildiğini söyleyen Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Destek “3D mamografi olarak da adlandırılan tomosentez, meme kanserinin teşhisinde nispeten yeni bir teknoloji. Tomosentezi klasik mamografi den ayıran en önemli fark dijital ortamda elde edilen görüntülerin yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenerek ayrıntılı olarak değerlendirilebilmesidir. Dijital meme tomografi si, göğsün daha ayrıntılı bir görüntüsünü sağlar ve radyoloğun yoğun meme dokusu ile kanser arasındaki farkı belirlemesini kolaylaştırır. Yapılan araştırmalar, tomosentez mamografi ile özellikle yoğun göğüslerde yüzde 35 oranında daha fazla teşhis konduğunu gösteriyor” dedi. Meme kanseri teşhisinde yeni teknoloji olan 3D Tomosentez Mamografi Cihazının Türkiye Hastanesinde de doktorun yönlendirilmesiyle tercih edilebileceğini belirtti.

50 YAŞ ALTINDAKİ KADINLARDA TERCİH EDİLEBİLİR

Tomosentez, hastaların genellikle meme semptomları veya meme kanseri risklerinin yüksek olup olmadığı açısından araştırıldığı özel teşhis kliniklerinde kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Destek “Özel kliniklerde meme kanseri aile öyküsü olan kadınlar gibi yüksek riskli hastalar, kitle veya meme ucu akıntısı gibi belirti ve semptomları olan kadınlar ve son yıllarda vaka sayısında artış görülen 50 yaş altı kadınlarda tercih edilmelidir. Çünkü genç kadınlarda meme dokusu daha yoğun olduğu için kanserli dokuyu gözden kaçırma ihtimali daha yüksektir” diye konuştu.

TEŞHİS ORANI %20 ARTIYOR: YAPAY ZEKA GÖĞÜS KANSERİNİ HEM HIZLI HEM DOĞRU YAKALIYOR

Yapay zekânın başta göğüs kanseri olmak üzere kanser teşhisinde giderek daha hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sabahattin Destek, yapay zekânın dâhil olduğu kanser teşhisinde daha isabetli verilerin ortaya çıktığını söyledi. Yapay zekânın teşhis isabeti kadar teşhis koyma süresini de kısalttığını aktaran Doç. Dr. Destek “Yapılan çalışmalar, yapay zekânın kanser teşhisine kadar geçen süreyi yaklaşık yüzde 50’ye kadar azaltabildiğini, aynı zamanda erken teşhis oranlarını da yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığını göstermektedir. Yapay zekâ, cilt, akciğer, prostat, meme, rahim ağzı, kolorektal ve mide kanseri dâhil olmak üzere çok çeşitli kanser türlerinde görüntüleme süreçlerini geliştirerek, teşhiste erken teşhis, cerrahide revizyon aşamasında kolaylık ve ilaç geliştirme gibi faydaları vardır. Yapay zekâ algoritmaları meme kanserinin mamografi de daha iyi tespit edilmesini sağlarken, invaziv göğüs kanserinin uzun vadeli riskini tahmin etmeye de yardımcı olmaktadır” dedi.