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Şekeri dengeliyor! Üzümü çiğ bademle birlikte tüketin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şekeri dengeliyor! Üzümü çiğ bademle birlikte tüketin
Üzüm, Sağlık, Beslenme, Kalp Sağlığı, Diyabet, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beslenme Uzmanı Dyt. Betül Merd, C ve K vitamini ile antioksidan yönünden zengin üzümün kalp sağlığını desteklediğini söyledi.

Yaz mevsimiyle birlikte sofraları renklendiren üzümün su oranı yüksek ve doğal şeker içeriği sebebiyle enerji veren bir meyve olduğunu söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzm. Dyt. Betül Merd, “Üzüm C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyum, bakır, manganez gibi mineraller, resveratrol ve flavonoitler gibi antioksidanlar açısından da zengindir. Uzun süreli ve dengeli tüketildiğinde kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi. Üzümün yoğun şeker içeriği sebebiyle diyabet ya da kilo kontrol hedef olanlarda kontrollü tüketilmesi gerektiğini ifade eden Merd, “Üzümü yanında çiğ badem ya da yoğurt gibi protein içeren gıdalarla birlikte tüketmek, kan şekerinin daha iyi dengeler” diye açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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