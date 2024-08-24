Tıpta yeni yaklaşım Aksakal: Kalp yetmezliğine hücresel tedavi

Kalp yetmezliği, kalp krizi sonrası oluşan kasılma bozuklukları ve damar tıkanıklığına bağlı olmayan kalp yetmezliği durumlarında, Sağlık Bakanlığı onaylı mezenkimal kök hücre(MKH) ve eksozom tedavilerinin uygulanabildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksakal “Bu tedaviler, kalp kasılma gücünü ve kan dolaşımını artırmayı hedefl emektedir” dedi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Kalp yetmezliği, kalp krizi sonrası oluşan kasılma bozuklukları ve damar tıkanıklığına bağlı olmayan kalp yetmezliği durumlarında, Sağlık Bakanlığı onaylı mezenkimal kök hücre(MKH) ve eksozom tedavilerinin uygulanabildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksakal “Bu tedaviler, kalp kasılma gücünü ve kan dolaşımını artırmayı hedefl emektedir” dedi.

MKH ve eksozom tedavilerinin genellikle iki veya üç seansta gerçekleştirildiğini belirten Dr. Aksakal “İlk uygulama anjiyografi işlemi sırasında kalp damarına yapılıyor. Takip eden uygulamalar ise genellikle damar yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu tedavi yöntemleri, konvansiyonel tedavilere ek olarak uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.