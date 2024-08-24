Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Tıpta yeni yaklaşım Aksakal: Kalp yetmezliğine hücresel tedavi

Tıpta yeni yaklaşım Aksakal: Kalp yetmezliğine hücresel tedavi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tıpta yeni yaklaşım Aksakal: Kalp yetmezliğine hücresel tedavi

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kalp yetmezliği, kalp krizi sonrası oluşan kasılma bozuklukları ve damar tıkanıklığına bağlı olmayan kalp yetmezliği durumlarında, Sağlık Bakanlığı onaylı mezenkimal kök hücre(MKH) ve eksozom tedavilerinin uygulanabildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksakal “Bu tedaviler, kalp kasılma gücünü ve kan dolaşımını artırmayı hedefl emektedir” dedi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Kalp yetmezliği, kalp krizi sonrası oluşan kasılma bozuklukları ve damar tıkanıklığına bağlı olmayan kalp yetmezliği durumlarında, Sağlık Bakanlığı onaylı mezenkimal kök hücre(MKH) ve eksozom tedavilerinin uygulanabildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksakal “Bu tedaviler, kalp kasılma gücünü ve kan dolaşımını artırmayı hedefl emektedir” dedi.

MKH ve eksozom tedavilerinin genellikle iki veya üç seansta gerçekleştirildiğini belirten Dr. Aksakal “İlk uygulama anjiyografi işlemi sırasında kalp damarına yapılıyor. Takip eden uygulamalar ise genellikle damar yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu tedavi yöntemleri, konvansiyonel tedavilere ek olarak uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Almanya’nın Solingen kentinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü varYerli uçan araba satışa çıkıyor! Fiyatı 200-250 bin dolar bandında olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor - SağlıkBatı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyorFındık toplayanlar dikkat: Büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanı uyardı - SağlıkFındık toplayanlar dikkat: Büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanı uyardıYediklerini yutabilmek için zıplıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan kurtuldu - SağlıkMilyonda bir görülen hastalıktan kurtulduEsenyurt'ta karantina paniği! Maymun çiçeği iddiası asılsız çıktı - SağlıkMaymun çiçeği iddiası asılsız çıktıKarın ağrısı ile başvurdu, gerçeği öğrenince şoke oldu! ‘Büyük olacağını beklemiyordum, çok şaşırdım’ - SağlıkKarın ağrısı ile başvurdu, gerçeği öğrenince şoke oldu! ‘Büyük olacağını beklemiyordum, çok şaşırdım’Estetik faciası: Güzelleşmek için yattığı ameliyat masasında can verdi - SağlıkEstetik masasında can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...