Doğa Sigorta Yönetimi, acenteleri ile geleneksel kahvaltılarında buluşmaya devam ediyor!

Doğa Sigorta yönetimi, gelenekselleştirdiği Cuma kahvaltılarında acenteleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. İstanbul ve tüm bölge müdürlüklerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kahvaltılarda, acentelerin beklenti, dilek ve sorunlarını dinleyen Doğa Sigorta Yöneticileri bu verimli buluşmaların güzel bir iş birliğini sürdürmeye önemli katkısı olduğunu aktarıyorlar.

İstanbul Anadolu ve Avrupa Bölge Müdürlüklerinin Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus'da gerçekleşen kahvaltılarına ev sahipliğini Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay ile Acenteler ve Bankasürans Grup Müdürü Tolga Arslan ve Bölge Müdürleri eşlik ederken her kahvaltıda farklı genel müdür yardımcıları ve yöneticiler de konuk ediliyor.

Coşkun Gölpınar " İki haftada bir olmak üzere ayda 2 kez ve tüm bölgelerimizde eş zamanlı gerçekleştirilen kahvaltılarımız çok verimli ve keyifli geçmekte. Acentelerimizle fikir alışverişlerimizin başarılı işlere dönüşümünü gözlemlemekteyiz. Bu sinerji ile yeni kampanyalarımızı düzenlemeye yönelik olarak öneriler geliştirmeye uygun, faydalı bir zemin oluşuyor. Uzun yıllardır, Pandemi dönemi hariç bu kahvaltı sohbetlerimizi kesintisiz olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Acentelerimiz de bu buluşmalardan çok memnun. İş programımızın uygunluğuna istinaden genel müdürlük yöneticilerimiz bazen diğer bölgelerdeki kahvaltılara da katılmaya çalışıyor.

Kahvaltıların sene sonuna kadar süreceğini ifade eden Arda Tuncay’da samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin olumlu etkilerinin ilerleyen süreçlerde muhakkak görüldüğünü aktardı. Acentelerin toplantılara ilgisinden memnuniyetini de dile getiren Tuncay, kurum olarak acenteleri ile kurdukları ulaşılabilir ve samimi iletişimin başarılarına önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

Akdeniz, Bursa, Ege, Güney ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Bölge Müdürleri, bire bir iletişimin faydalarından ve poliçe satışlarına olumlu yansımasından bahsettiler.

Doğa Sigorta’nın, özellikle tüm yönetici ve personelinin ulaşılabilirliğinden memnuniyetlerini aktaran acenteler de bu kahvaltılardan çok mutlu olduklarını, bu buluşmalar ile motivasyonlarının daha da arttığını belirttiler.