Ege Yapı, İzmir’de Yeni Yatırımlara Başladı

İzmir’deki yatırımlarını nitelikli projelerle büyüten Ege Yapı, şehrin gelişimine uzun vadeli katkı sunmayı sürdürüyor. Alsancak, Kordon ve Kekliktepe projeleriyle hem yaşam kalitesini artıran hem de yüksek yatırım potansiyeli sunan yapılar geliştiren şirket, bölgede toplamda 7 milyar TL’lik bir değer oluşturmayı hedefliyor.

Stratejik konumu, gelişen ulaşım altyapısı ve güçlü ekonomik dinamikleriyle İzmir, Türkiye’nin en önemli yatırım merkezlerinden biri haline geldi. Gayrimenkulden turizme, teknolojiden lojistiğe birçok sektörde sunduğu fırsatlarla hem Ege’nin hem de Türkiye’nin yükselen değeri konumunda. Knight Frank’ın Küresel Konut Şehirler Endeksi’nde konut fiyatlarındaki artışla dünyanın en hızlı değer kazanan şehirlerinden biri olarak öne çıkması da İzmir’in küresel yatırımcılar nezdindeki cazibesini pekiştiriyor.

Gayrimenkul sektöründeki vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Ege Yapı; doğru lokasyon seçimleri, teknik altyapıya verdiği önem ve uzun vadeli katma değer üretme vizyonuyla fark atıyor. Mevcut ve planlanan projeleriyle İzmir’de istikrarlı bir büyüme hedefleyen şirket, şehirle birlikte gelişen sürdürülebilir bir yatırım modeli sunuyor.

İzmir, Uluslararası Yatırımcının Radarında

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir’in sunduğu yatırım fırsatlarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“İzmir; stratejik konumu, köklü tarihi ve Akdeniz ikliminin sunduğu yaşam kalitesiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bodrum; uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının odağında yer alıyor. 2024’te yabancı yatırımcı oranı %1,6’ya kadar gerilese de bu yıl yeniden artış bekliyoruz.”

İzmir’de İstanbul ölçeğinde bir portföy oluşturduklarını belirten Kabadayı, sözlerine şöyle devam etti:

“Devam eden projelerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla birlikte İzmir’de toplamda 7 milyar TL’yi aşan bir değer oluşturmayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi’nin diğer illerine açılma planlarımız da devam ediyor. Arsa geliştirme görüşmelerimiz sürerken, İzmir portföyümüz de tıpkı İstanbul’daki gibi istikrarlı şekilde büyümeye devam edecek.”

Ege Yapı Alsancak: Şehrin Kalbinde Prestijli Yaşam

İzmir’in en değerli bölgelerinden Alsancak’ta konumlanan Ege Yapı Alsancak; merkezi konumu, özgün mimarisi ve yüksek mühendislik standartlarıyla dikkat çekiyor. 1+1’den 6+1’e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 132 konut ve 7 ticari ünitenin yer aldığı proje, Kordon, İzmir Fuarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası’na yakınlığıyla ulaşım açısından büyük avantaj sunuyor.

Deprem güvenliği en üst düzeyde planlanan projede, 22 metre derinliğinde betonarme diyafram duvarlar, binlerce jet grout kolon, 3 metre kalınlığında jet grout blanket ve 1 metre kalınlığında radye temel gibi ileri mühendislik çözümleri kullanıldı. Bağımsız denetim firmaları ve Konak Belediyesi gözetiminde yürütülen çalışmalar, güvenli ve uzun ömürlü yapılar ortaya koymayı hedefliyor. Projede ayrıca yüksek dayanımlı C35 beton ve B420C sınıfı nervürlü çelik tercih ediliyor.

Ege Yapı Kordon İzmir: Körfez’e karşı yeni nesil yaşam

Pasaport İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüme mesafesindeki Ege Yapı Kordon İzmir, şehir merkezinde ama daha kompakt ve sakin bir yaşam arayanlar için tasarlandı. Körfez manzarasına hâkim bu proje, 1+1’den 3+1’e kadar farklı daire tiplerini ticari alanlarla bir araya getiriyor. Çağdaş mimarisi, entegre elektrikli araç şarj altyapısı ve merkezi konumuyla, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kordon İzmir projesinde de zemin güvenliğine yüksek önem veriliyor. Diyafram duvarlar, jet grout uygulamaları ve güçlü radye temel sistemleriyle desteklenen yapı, güncel deprem yönetmeliğine tam uyumlu olarak inşa ediliyor.

Ege Yapı Kekliktepe: Urla’da doğayla bütünleşen sessiz lüks

Urla Kekliktepe’de konumlanan bu özel villa projesi, doğayla uyumlu mimarisi ve "sessiz lüks" anlayışıyla dikkat çekiyor. Her biri müstakil havuza sahip sınırlı sayıdaki villa; geniş peyzaj alanları, doğal malzeme kullanımı ve modern tasarımıyla rafine bir yaşam deneyimi sunuyor. Ege’nin doğasını, konforla birleştiren proje; yalnızca bir konut değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam vizyonu vadediyor.

2025 yılı sonunda teslim edilmesi planlanan projede yaşamın sonbahar aylarında başlaması öngörülüyor. Doğayla iç içe, sakin ama ayrıcalıklı bir hayat arayanlar için Kekliktepe, İzmir’in en cazip villa projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ege Yapı Hakkında

2006 yılında kurulan Ege Yapı, gayrimenkul sektöründe sektöre yön veren projelere imza atmaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı deneyim ve başarılarıyla, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi farklı alanlarda 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına ulaşmıştır. Her projede yüksek kaliteyi, yenilikçi mühendislik anlayışını ve sürdürülebilirlik hedeflerini ön planda tutarak, yaşam alanlarına değer katmaktadır.

Ege Yapı, yalnızca gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik alanlarında değil, aynı zamanda anıtsal eserlerde restorasyon ve renovasyon gibi önemli projelere de imza atmaktadır. Bu projelerle çevreye ve şehircilik planlamasına katkı sağlamakta, topluma faydalı projeler hazırlıyor.

Yenilikçi bakış açısı ve ileri teknolojiye dayalı yönetim anlayışıyla sektördeki farkını ortaya koyan Ege Yapı, güçlü profesyonel kadrosu ile projelere devam etmektedir. Şirket, A sınıfı enerji belgeli projeler geliştirmeyi sürdürerek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmakta ve projelerinin değerini sürekli olarak artırmaktadır.

Sosyal sorumluluk bilinci ve sanata verdiği değerle sektördeki lider kuruluşlardan biri olan Ege Yapı, Atölye Hane ile sanata olan katkısını somutlaştırmakta ve her yönüyle topluma katkı sağlamaktadır. Ayrıca, sektörün önemli STK’larında aktif görev alarak, toplumsal faydayı her platformda desteklemektedir.