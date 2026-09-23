Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Şirket Haberleri

Enerji bursuna rekor başvuru: 30 lisans programından 500 öğrenci burs almaya hak kazandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Enerji bursuna rekor başvuru: 30 lisans programından 500 öğrenci burs almaya hak kazandı
Başlık ResmiEnerji bursuna rekor başvuru: 30 lisans programından 500 öğrenci burs almaya hak kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik olarak başlatılan başarı bursunda başvurular sona erdi. Kriterleri karşılayan 20 bin 632 başvuru kabul edildi. Elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincisinin de bulunduğu toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. 30 farklı lisans programında yer alan bursiyerlere aylık 13 bin 750 lira ödenecek.

Kaydet
|

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, beklentilerin üzerinde gelen rekor başvurunun kendilerini sevindirdiğini belirterek “Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız.” dedi.

TENMAK BURSLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuzda Araştırma Burs Programlarını başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoriden oluşan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi amaç edindi.

21 EYLÜL’E UZATILDI

Burs Programlarının ilk çağrısı olan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu’na başvurular, 1 Eylül’de “burs.tenmak.gov.tr” üzerinden alınmaya başlandı. Bazı üniversitelerin YKS kayıt işlemleri nedeniyle 15 Eylül’de sona ermesi planlanan başvurular, 21 Eylül’e uzatıldı.

İlk 100 Bin Şartı

Bu ilk çağrıya 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine giren öğrenciler başvuru yapabildi. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı arandı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ AĞIRLIKTA

Enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zekâ, yazılım, malzeme ve benzeri stratejik alanlara yoğunlaşan çağrıda tüm kriterleri karışlayan 20 bin 632 adayın başvurusu esas alındı. Türkiye’nin 81 ilinden yapılan başvuruların yüzde 82’si devlet üniversitelerinden, yüzde 18’i vakıf üniversitelerinden geldi.

YKS BİRİNCİSİ DE BAŞVURDU

Başvurular, akademik başarı düzeyi açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Başvuru havuzunda YKS Türkiye birincisinin yanı sıra 9 aday YKS sıralamasında ilk 10’da, 87 aday ilk 100’de, 700 aday da ilk binde yer aldı.

ELEKTRONİK SİSTEMLE BELİRLENDİ

Başvurular, çağrı metninde ve programın uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda elektronik sistem üzerinden otomatik olarak sıralandı. Program kapsamında 30 lisans branşından toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı.

GELİŞİMLERİ DESTEKLENECEK

Programa kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 liralık burs verilecek. Ayrıca, eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak mentörlerle çalışmaları sağlanacak. Bursiyerlerin araştırma ekosistemiyle buluşturulması, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve TENMAK’ın çalışma alanlarıyla erken dönemde tanıştırılması da amaçlanıyor.

70 BİN ÖĞRENCİ SİSTEME GİRDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 70 bin öğrencinin burs imkanını araştırmak için sisteme girdiğini, şartları sağlayan 20 binin üzerinde başvurunun kabul edildiğini söyledi.

YENİ YILDA YENİ ÇAĞRI

Beklentilerin üzerinde gelen rekor başvurunun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız.” dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Şirket Haberleri
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.